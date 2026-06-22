शर्मनाक! क्लास रूम में आपत्तिजनक हालत में मिले शिक्षक और शिक्षिका, वीडियो हुआ वायरल

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा से एक शिक्षक और शिक्षिका के आपत्तिजनक वीडियो वायरल हो रहा है। जिसे लेकर लोगों में जबरदस्त आक्रोश है। इधर वीडियो शिक्षा विभाग के अफसरों तक भी पहुंच गया है। जिसे लेकर कई तरह की चर्चाएं चल रही है। हालांकि मामले में अभी तक किसी तरह की कार्रवाई नहीं हुई है। जांच के बाद ही आगे की कार्रवाई करने की बात कही जा रही है। बता दें कि वीडियो आपत्तिजनक होने के कारण हम इसे शेयर नहीं कर रहे हैं, और न ही इसकी पुष्टि कर रहे हैं। जांच के बाद ही असलियत सामने आएगी।