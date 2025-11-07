Elephant Attack In CG: हाथी का कहर… गजराज के हमले से एक ग्रामीण की मौत, खेत पर इस हाल में मिली लाश

मिली जानकारी के अनुसार, मृतक जुनास बड़ा (63 वर्ष) रोज की तरह 5 नवंबर की शाम करीब 5 बजे कुनकुरी में अपनी फैब्रिकेशन की दुकान बंद कर घर लौटा था। घर पहुंचने के बाद उन्होंने परिवार को बताया कि वे अपने खेत में धान की फसल देखने जा रहे हैं। परिजनों ने उन्हें रोकने की कोशिश की। उनकी पत्नी अलबिना बड़ा ने चेताया कि जंगल की ओर हाथियों का झुंड देखा गया है, लेकिन जुनास बड़ा ने कहा कि वे गांव वालों से पूछकर जाएंगे और अकेले ही खेत की ओर निकल पड़े।