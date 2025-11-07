Elephant Attack In CG: हाथी का कहर… गजराज के हमले से एक ग्रामीण की मौत, खेत पर इस हाल में मिली लाश

गजराज मचा रहे उत्पात (फोटो सोर्स - पत्रिका)
Elephant Attack In CG: थाना कुनकुरी क्षेत्र के ग्राम बोडराबांध गड़ाकटा में मंगलवार देर शाम जंगली हाथी के हमले से एक किसान की मौत हो गई। बुधवार सुबह किसान का क्षत-विक्षत शव खेत में पड़ा मिला, जिसके बाद पूरे गांव में दहशत का माहौल फैल गया।
मिली जानकारी के अनुसार, मृतक जुनास बड़ा (63 वर्ष) रोज की तरह 5 नवंबर की शाम करीब 5 बजे कुनकुरी में अपनी फैब्रिकेशन की दुकान बंद कर घर लौटा था। घर पहुंचने के बाद उन्होंने परिवार को बताया कि वे अपने खेत में धान की फसल देखने जा रहे हैं। परिजनों ने उन्हें रोकने की कोशिश की। उनकी पत्नी अलबिना बड़ा ने चेताया कि जंगल की ओर हाथियों का झुंड देखा गया है, लेकिन जुनास बड़ा ने कहा कि वे गांव वालों से पूछकर जाएंगे और अकेले ही खेत की ओर निकल पड़े।
रात हो जाने पर भी जब वे घर नहीं लौटे, तो परिवार के लोग चिंतित हो उठे। बेटे शिशिर बड़ा ने पिता को फोन लगाया, लेकिन मोबाइल बंद मिला। रात में ग्रामीणों ने उनकी तलाश शुरू की, पर हाथियों की मौजूदगी की खबर मिलने पर सभी लौट आए। अगली सुबह पुन: खोजबीन के दौरान ग्रामीणों ने खेत में जुनास बड़ा का शव देखा।
शव बुरी तरह क्षत-विक्षत था और आसपास हाथियों के पैरों के गहरे निशान मिले। सूचना मिलने पर थाना कुनकुरी पुलिस मौके पर पहुंची और मर्ग क्रमांक 80/ 2025, धारा 194 बीएनएस के तहत जांच शुरू की। पुलिस ने शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा तथा घटना की जानकारी एसडीएम कुनकुरी को दी।
गांव में इस हादसे के बाद शोक और भय का माहौल है। ग्रामीणों का कहना है कि पिछले कई दिनों से क्षेत्र में हाथियों का आतंक बढ़ता जा रहा है, बावजूद इसके वन विभाग की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा। मृतक के परिवार में पत्नी, दो बेटे और एक बेटी है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मृतक परिवार को उचित मुआवजा देने और क्षेत्र में हाथियों के बढ़ते आतंक पर नियंत्रण के लिए तत्काल कार्रवाई की मांग की है।
