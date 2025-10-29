जंगल के पास संदिग्ध हालत में मिला शव, हाथ बंधा होने का फोटो वायरल, 3 दिन बाद भी पुलिस नहीं सुलझा पाई मौत की गुत्थी

कोतवाली थाना प्रभारी शरद दुबे ने बताया कि एक व्यक्ति की संदिग्ध लाश मिली है। पुलिस जांच में जुटी हुई है। पोस्टम मार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। इस मामले में सभी से पूछताछ की जाएगी। एसडीओपी अजय त्रिपाठी ने बताया कि पतेरापाली के जंगल में मुक्तिधाम से 500 मीटर की दूरी पर तीन दिन पूर्व मिले शव की पहचान हो गई है। पतेरापाली से 40 किमी दूर का रहने वाला है। इस मामले में जांच की जाएगी। मॉब लिंचिंग का मामला नहीं है। परिजनों से भी पूछताछ की जाएगी।