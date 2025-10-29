जंगल के पास संदिग्ध हालत में मिला शव, हाथ बंधा होने का फोटो वायरल, 3 दिन बाद भी पुलिस नहीं सुलझा पाई मौत की गुत्थी

मौत (प्रतीकात्मक तस्वीर)
Mahasamund News: सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पतेरापाली के जंगल के पास स्थित मुक्तिधाम के पास एक व्यक्ति की संदिग्ध लाश मिली। मृतक की पहचान बागबाहरा विकासखंड के ग्राम मोहबा निवासी कौशल सहिस के रूप में की गई है। जिसकी उम्र 50 के आस-पास बताई गई है।
कोतवाली पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, 26 अक्टूबर को शव मिला था। मृतक की पहचान होने के बाद पंचनामा कराया गया है और पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। मर्ग कायम किया गया है। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव को परिजनों को सौंप दिया है। कोतवाली पुलिस की टीम घटनास्थल पर पहुंची थी। इसके साथ ही फारेंसिक टीम को शर्ट को घसीटने और फूलपेंट पर मिट्टी और हाथ में संघर्ष करने के निशान मिले हैं।
कोतवाली थाना प्रभारी शरद दुबे ने बताया कि एक व्यक्ति की संदिग्ध लाश मिली है। पुलिस जांच में जुटी हुई है। पोस्टम मार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। इस मामले में सभी से पूछताछ की जाएगी। एसडीओपी अजय त्रिपाठी ने बताया कि पतेरापाली के जंगल में मुक्तिधाम से 500 मीटर की दूरी पर तीन दिन पूर्व मिले शव की पहचान हो गई है। पतेरापाली से 40 किमी दूर का रहने वाला है। इस मामले में जांच की जाएगी। मॉब लिंचिंग का मामला नहीं है। परिजनों से भी पूछताछ की जाएगी।
मिली जानकारी के अनुसार, कुछ दिनाें पूर्व उसे ग्रामीणों ने रेलवे पटरी के पास तांबे का तार निकालते देखा था। इस पर ग्रामीणों ने उसे पकड़ लिया था। बताया जा रहा है कि लोगों ने उसका हाथ बांध दिया था। मृतक का हाथ बंधा हुआ फोटो भी वाट्सऐप पर वायरल हुआ है। हालांकि, पुलिस इस मामले में कुछ भी नहीं बता पा रही है।
मृतक का शव पुलिस को 26 अक्टूबर को मिला था। तीन दिन बीतने के बाद भी पुलिस इस मामले में कुछ नहीं बता पा रही है। इस मामले में आस-पास के गांव के लोगों की भूमिका भी संदिग्ध बताई जा रही है। कुछ दिनों पूर्व ग्रामीणों ने ही उसका हाथ बांधा था। आस-पास के गांव के लोगों ने पुलिस को सूचना भी नहीं दी।
बड़ी खबरेंView All
महासमुंद
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग