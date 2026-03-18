CG Crime News: पत्नी ने मायके पक्ष के साथ मिलकर बेरहमी से पीटा, दो दिन बाद पति की मौत, 5 आरोपी गिरफ्तार

मौत (File Photo)
CG Crime News: जशपुर जिले के नारायणपुर थाना क्षेत्र के प्रेमनगर केराडीह गांव में एक सनसनीखेज हत्या का मामला सामने आया है। पारिवारिक विवाद के चलते पत्नी ने अपने मायके पक्ष के लोगों के साथ मिलकर पति की बेरहमी से पिटाई करवा दी, जिससे दो दिन बाद उसकी मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।
पुलिस सूत्रों के अनुसार मृतक की पहचान सुनील राम के रूप में हुई है, जिसने करीब छह माह पूर्व प्रेम संबंध के चलते मीरा बाई को अपने साथ लाकर विवाह किया था। शुरुआती दिनों में सब कुछ सामान्य रहा, लेकिन समय के साथ दोनों के बीच विवाद बढ़ने लगा। घरेलू कलह और आपसी मतभेद के कारण आए दिन झगड़े होते रहते थे।
घटना 1 मार्च की बताई जा रही है। उस दिन मीरा बाई ने अपने मायके पक्ष के लोगों को गांव बुलाया था। बताया जा रहा है कि किसी बात को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि मीरा बाई, उसकी बहनों और जीजा ने मिलकर सुनील राम की बेरहमी से पिटाई कर दी। मारपीट इतनी गंभीर थी कि सुनील राम को गहरी चोटें आईं। घटना के बाद सभी आरोपी मौके से फरार हो गए।
घटना के बाद सुनील राम किसी तरह अपने घर पहुंचा और अपनी मां को पूरी घटना की जानकारी दी। हालांकि उसने तत्काल अस्पताल में भर्ती नहीं कराया। दो दिन बाद अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई। परिजन उसे इलाज के लिए ले जाने की तैयारी कर ही रहे थे कि उसने दम तोड़ दिया।
मृत्यु के बाद पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू की। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह स्पष्ट हुआ कि सुनील राम की मौत शरीर पर आई गंभीर चोटों के कारण हुई है। इसके बाद मामला हत्या में परिवर्तित किया गया।
मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए सभी संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। इसके बाद पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 103(1) और 190 के तहत मामला दर्ज कर पांचों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।
गिरफ्तारी के बाद सभी आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच अभी जारी है और अन्य पहलुओं की भी पड़ताल की जा रही है।
इस घटना के बाद पूरे गांव और आसपास के क्षेत्रों में दहशत और चर्चा का माहौल है। एक मामूली पारिवारिक विवाद का इस तरह हिंसक रूप लेना लोगों के लिए चौंकाने वाला है। ग्रामीणों का कहना है कि अगर समय रहते विवाद सुलझा लिया जाता, तो एक जान बचाई जा सकती थी।
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