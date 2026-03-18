CG Crime News: पत्नी ने मायके पक्ष के साथ मिलकर बेरहमी से पीटा, दो दिन बाद पति की मौत, 5 आरोपी गिरफ्तार

घटना 1 मार्च की बताई जा रही है। उस दिन मीरा बाई ने अपने मायके पक्ष के लोगों को गांव बुलाया था। बताया जा रहा है कि किसी बात को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि मीरा बाई, उसकी बहनों और जीजा ने मिलकर सुनील राम की बेरहमी से पिटाई कर दी। मारपीट इतनी गंभीर थी कि सुनील राम को गहरी चोटें आईं। घटना के बाद सभी आरोपी मौके से फरार हो गए।