PM सूर्य घर योजना से जशपुर के गांवों में आई रोशनी, मुफ्त बिजली से ग्रामीणों को मिली बड़ी राहत…

बगीचा विकासखंड के ग्राम चम्पा निवासी कोइरा राम इस योजना के सफल लाभार्थी हैं। उन्होंने अपने घर पर 2 किलोवाट क्षमता का सोलर पैनल स्थापित कराया है, जिससे उनका बिजली बिल पूरी तरह समाप्त हो गया है। कोइरा राम बताते हैं कि पहले उन्हें हर महीने अधिक बिजली बिल चुकाना पड़ता था, जिससे घरेलू बजट प्रभावित होता था। लेकिन सोलर पैनल लगने के बाद अब उनका बिजली बिल शून्य हो गया है और वे बिना किसी चिंता के बिजली का उपयोग कर रहे हैं।