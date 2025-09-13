लाड़ली बहना योजना की 28वीं किस्त जारी, मंच से सीएम मोहन यादव बोले- घर में घुसने मत देना…

MP News:झाबुआ जिले के पेटलावद से मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 1.26 करोड़ लाड़ली बहना को योजना(Ladli Behna Yojana) की 28वीं किस्त जारी की। शुक्रवार को खातों में 1541 करोड़ रुपए सिंगल क्लिक से ट्रांसफर किए। इसी के साथ बहनों के खातों में 1250 रुपए पहुंच गए। भाई-दूज के बाद हर माह 1500 रुपए मिलेंगे। सीएम ने बिना नाम लिए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पर निशाना साधा।
कहा, कांग्रेस नेता बहनों का अपमान कर रहे हैं। कांग्रेसी बेशर्मी से कहते हैं कि बहनें पैसा लेकर दारू पी जाती है। बहनो! कांग्रेसियों को जवाब दो और उन्हें घर व मोहल्ले में घुसने मत देना। सीएम ने कहा कि माताएं-बहनें हर पैसे का सदुपयोग करती हैं।