प्रदेश के के 18799 स्कूलों को 113 करोड़ दिए, 3 दिन में खर्च करने होंगे, नहीं तो हो जाएंगे लैप्स..?.

झालावाड़ सरकार की ओर से जब तक स्कूलों को ग्रांट (सहायता/अनुदान) नहीं दी गई, तब तक शिक्षकों की परेशानी बढ़ी हुई थी, लेकिन अब राशि जारी हुई तो मुसीबत और बढ़ेगी। प्रदेश के 18 हजार 799 राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूलों को 113 करोड़ की कम्पोजिट ग्रांट राशि जारी की गई है। अब शिक्षकों के सामने समस्या यह है कि इस वित्तीय वर्ष के तहत इस राशि को 31 मार्च तक खत्म करना होगा। यूं तो 5 दिन हैं, लेकिन 26 मार्च को रामनवमी, 29 को रविवार और 31 मार्च को महावीर जयंती का अवकाश है। ऐसे में शिक्षा कार्य दिवस मात्र 3 ही शेष हैं, राशि खर्च करनी होगी। नहीं तो यह लैप्स हो जाएगी। झालावाड़ के 344 स्कूलों के लिए 2.22 करोड़ रुपए दिए गए हैं। अगर सरकार ने इसको खर्च करने की तिथि नहीं बढ़ाई तो स्कूल इसका पूरा उपयोग ही नहीं कर पाएंगे। खास बात यह है कि 2025-26 का सत्र एक जुलाई से शुरू हुआ था। इसके एक-दो माह बाद ही यह ग्रांट मिल जानी चाहिए थी। लेकिन अभी तक नहीं मिलने से शिक्षकों के सामने समस्या खड़ी हो गई है।नियमानुसार इस राशि का 70 फीसदी उपयोग दिसंबर तक हो जाना था। स्कूलों की दैनिक, भौतिक और शैक्षणिक जरूरतों को पूरा करने के लिए यह ग्रांट दी जाती है। इसमें 75 फीसदी राशि केंद्र व 25 फीसदी राज्य सरकार देती है। इस बार सरकार ने इसे जारी करने में देरी की।