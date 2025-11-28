प्रदेश के 14 हजार स्कूलों में कंप्यूटर लैब, पढ़ाने वाले आधे भी नहीं

कहीं तो कंप्यूटर लैब के ताले लगे हुए हैं और कई जगह देखभाल के अभाव में कंप्यूटर खराब हो चुके हैं। 21वीं सदी में आइटी क्रांति के दौर में भी हमारे सरकारी स्कूलों के विद्यार्थी कंप्यूटर शिक्षा नहीं ले पा रहे हैं।शहर, कस्बों व ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूल में प्रिंसिपल, अध्यापक भामाशाहों से मिन्नतें कर कंप्यूटर लैब बनवा रहे हैं। कहीं अध्यापक स्वयं अपनी तनख्वाह से रुपए देकर एक-एक कंप्यूटर भेंट कर लैब तैयार कर रहे हैं ताकि उनके स्कूलों में सभी सुविधाएं उपलब्ध हो और अभिभावक अधिक से अधिक सरकारी विद्यालयों में बच्चों का प्रवेश करवा सके। नामांकन बढ़ाने के लिए प्रिंसिपल व अध्यापक हर संभव काम कर रहे हैं लेकिन राज्य सरकार और शिक्षा मंत्री की उदासीनता के चलते कंप्यूटर लैब कबाड़ में तब्दील हो रही है।2021 की भर्ती में 4 हजार से अधिक पद खाली रह गए थे-