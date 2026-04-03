रेणु हत्याकांड: पत्नी को बेरहमी से पीट-पीटकर मार डाला, कार की नंबर प्लेट बदलकर काटी फरारी, पुलिस ने 6 लोगों पर लिया एक्शन

पुलिस ने पिछले दिनों देवीकृपाल को कोटा से गिरफ्तार किया था। उसे पूछताछ के लिए दस दिन के रिमांड पर लिया था। पूछताछ में पता चला कि देवीकृपाल और कोमल ने कई लोगों की मदद से करीब तीन महीने तक अलग-अलग इलाकों में फरारी काटी। इन लोगों ने आरोपियों की कार की नंबर प्लेट बदल दी। अन्य व्यक्तियों की आइडी के जरिए होटलों, किराए के फ्लैट और अन्य स्थानों पर रूके। फोन पर बात करने के लिए मोबाइल की सिम भी उपलब्ध कराई। यूपीआई के माध्यम से ट्रांजेक्शन भी किया। वे दोनों को पुलिस की कार्रवाई की सूचना भी मुहैय्या कराते रहे।