Jhalawar Crime: मासूम से आपत्तिजनक हरकत करने पर प्रशासन का बड़ा एक्शन, आरोपी के घर चला बुलडोजर, JCB से गिराया मकान

Bulldozer Action In Jhalawar: झालावाड़ के सोयतकलां क्षेत्र में एक नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ के मामले के बाद प्रशासन ने आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करने के साथ ही उसके अवैध मकान को जेसीबी से ध्वस्त कर दिया। इस घटना के बाद इलाके में कुछ समय के लिए तनाव की स्थिति भी बन गई थी, जिसे प्रशासन ने समझाइश से नियंत्रित किया।