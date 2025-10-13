सुनेल सीएचसी में ऑक्सीजन के अभाव में महिला ने तोड़ा दम, संसाधन नहीं है अपडेट

झालावाड़.जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सुनेल में रविवार को ऑक्सीजन के अभाव में एक महिला ने दम तोड़ दिया। जिले के हनोतियां रायमल निवासी बुजुर्ग महिला प्रेमबाई (60) पत्नी भंवरसिंह को सीने में दर्द होने पर परिजन सुबह करीब 10.30 बजे सीएचसी सुनेल लेकर गए। जहां ईसीजी आदि करवाई गई। डॉक्टर ने महिला को एसआरजी चिकित्सालय रेफर कर दिया। इसी दौरान महिला को ऑक्सीजन की जरुरत पड़ी। स्टाफ ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर आया, लेकिन उसमें ऑक्सीजन चालू करने वाला वॉल ही नहीं था। ऐसे में महिला ने दम तोड़ दिया।