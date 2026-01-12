रकबा बढ़ा, पर भाव नहीं: किसानों को लहसुन प्रोसेसिंग यूनिट का इंतजार

जिले में लहसुन के बेहतर उत्पादन और अनुकूल जलवायु परिस्थितियों को देखते हुए इसे एक्सपोर्ट-उन्मुख फसल के रूप में विकसित करने पर जोर दिया जाना चाहिए। उत्पादन के साथ-साथ गुणवत्ता, प्रसंस्करण और मार्केटिंग पर भी समान ध्यान दिया जाए तो जिले का लहसुन अंतरराष्ट्रीय बाजार में मजबूत पहचान बना सकता है। जिले में उगाया जाने वाला लहसुन आकार, सफेदी और तीखापन के लिहाज से निर्यात योग्य है। आवश्यकता इस बात की है कि किसानों को एक्सपोर्ट ग्रेड किस्मों की ओर प्रोत्साहित किया जाएं और क्लस्टर आधारित खेती को बढ़ावा दिया जाए। जिससे एकरूप गुणवत्ता का उत्पादन संभव हो सके। इसके साथ ही कटाई के बाद क्योरिंग, ग्रेडिंग और वैज्ञानिक भंडारण की व्यवस्था मजबूत करनी होगी। यदि जिले में पैक हाउस, कोल्ड स्टोरेज और लहसुन डिहाइड्रेशन यूनिट स्थापित की जाती हैं, तो किसानों को बेहतर दाम मिल सकते हैं।