High Alert: फसलों पर मंडराया पाले का खतरा, राजस्थान के किसानों के लिए विभाग ने जारी की ये एडवाइजरी

किसानों को सलाह दी है कि जब भी पाला पड़ने की संभावना हो, फसलों में हल्की सिंचाई जरुर करें। नमीयुक्त जमीन में गर्मी देर तक रहती है। इससे तापमान शून्य से नीचे नहीं गिरता। छोटे पौधों और सब्जियों को पाले से बचाने के लिए उन्हें टाट, पॉलीथिन या भूसे से ढंक दें। उत्तर-पश्चिम की तरफ से आने वाली ठंडी हवा की दिशा में बोई हुई फसल के खेतों के किनारे के आस-पास मेड़ों पर रात्रि में कूड़ा-कचरा या अन्य व्यर्थ घास फूस जलाकर धुंआ करें, ताकि खेत में धुंआ हो जाए और वातावरण में गर्मी आ जाए।