सैटेलाइट अस्पताल में आरजीएचएस योजना में घोटाला करने के मामले में कंप्यूटर ऑपरेटर गिरफ्तार

डॉ मयंक शर्मा ने बताया था उन्हें शंका है कि होलसेल भंडार के मालिक कमलेश राठौर व संविदा कर्मी राहुल जैन और उनके साथियों ने इससे पूर्व भी उनके फर्जी हस्ताक्षर और मोहर बनाकर इस तरह का दुरुपयोग किया है। इसे लेकर डॉक्टर शर्मा ने पुलिस में मामला दर्ज कराया था। इस प्रकरण के अनुसंधान में सैटेलाइट अस्पताल परिसर में संचालित सहकारी उपभोक्ता मेडिकल शॉप संचालक कमलेश राठौर व अस्पताल केआरजीएचएस काउंटर पर कार्यरत कंप्यूटर ऑपरेटर राहुल कुमार जैन ने आपराधिक षडयंत्र रचकर आरजीएचएस कार्ड धारक मरीजों की पर्चियां तैयार कर उन पर्चियो में कूट रचना करते हुए दवाइयां लिखकर आरजीएचएस पोर्टल पर बिल तैयार किए। अपराध प्रमाणित होने पर इन आरोपियों की तलाश शुरू की गई। इस मामले में शामिल अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि प्रकरण के अन्य पहलुओं पर भी गहनता से अनुसंधान जारी है। वहीं आरजीएचएस का दुरूपयोग करने के मामले में प्रदेश के छह शिक्षकों को निलंबित किया जा चुका है।