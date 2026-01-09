9 जनवरी 2026,

शुक्रवार

झालावाड़

ACB: साहब को कैश नहीं, iPhone चाहिए था! झालावाड़ में PHED के SE रिश्वत में एप्पल फोन लेते रंगे हाथों गिरफ्तार

ACB Trap: उसके बकाया बिलों को पास करने और काम में आपत्ति न निकालने के बदले SE साहब अगस्त महीने से ही एक आईफोन की डिमांड कर रहे थे। आरोपी ने उसे 'डीबार' (काम से हटाने) करने की धमकी भी दी थी।

less than 1 minute read
Google source verification

झालावाड़

image

Jayant Sharma

Jan 09, 2026

acb trap pic

ACB Trap: भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) ने शुक्रवार को भ्रष्टाचार के खिलाफ एक और बड़ी स्ट्राइक की है। झालावाड़ में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (PHED) के अधीक्षण अभियंता विष्णु चंद गोयल को रिश्वत के रूप में महंगा आईफोन लेते हुए रंगे हाथों दबोचा गया है।

बिल पास करने के बदले मांगी 'एप्पल' की रिश्वत

एसीबी महानिदेशक गोविन्द गुप्ता ने बताया कि एक परिवादी (ठेकेदार) ने शिकायत दर्ज कराई थी कि वह विभाग में हैंडपम्प रिपेयर और पाइपलाइन लीकेज का काम कर रहा है। उसके बकाया बिलों को पास करने और काम में आपत्ति न निकालने के बदले SE साहब अगस्त महीने से ही एक आईफोन की डिमांड कर रहे थे। आरोपी ने उसे 'डीबार' (काम से हटाने) करने की धमकी भी दी थी।

iPhone 16 Pro की थी मांग, जाल में फंसे साहब

शिकायत के अनुसार, आरोपी ने आईफोन 16 प्रो (कीमत लगभग 1.50 लाख रुपये) की मांग की थी। 7 जनवरी को एसीबी ने गोपनीय सत्यापन करवाया, जिसमें रिश्वत मांगने की पुष्टि हुई। शुक्रवार को जब परिवादी ने योजना के तहत मोबाइल फोन साहब को सौंपा, तो टीम ने उन्हें रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया।

घर की तलाशी जारी

अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस श्रीमती स्मिता श्रीवास्तव के निर्देशन में आरोपी के ठिकानों पर तलाशी अभियान शुरू कर दिया गया है। एसीबी मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जांच आगे बढ़ा रही है।

खबर शेयर करें:

झालावाड़

