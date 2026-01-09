ACB: साहब को कैश नहीं, iPhone चाहिए था! झालावाड़ में PHED के SE रिश्वत में एप्पल फोन लेते रंगे हाथों गिरफ्तार

एसीबी महानिदेशक गोविन्द गुप्ता ने बताया कि एक परिवादी (ठेकेदार) ने शिकायत दर्ज कराई थी कि वह विभाग में हैंडपम्प रिपेयर और पाइपलाइन लीकेज का काम कर रहा है। उसके बकाया बिलों को पास करने और काम में आपत्ति न निकालने के बदले SE साहब अगस्त महीने से ही एक आईफोन की डिमांड कर रहे थे। आरोपी ने उसे 'डीबार' (काम से हटाने) करने की धमकी भी दी थी।