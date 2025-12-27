Jaipur: घर में घुसकर सिखाया पत्थरबाजों को सबक, बोलते रहे… सर मैं नहीं था, वो दूसरा था… छतों पर पत्थर और कांच की बोतलों के ढेर

पूरा विवाद मस्जिद के पास अतिक्रमण को लेकर है। पुलिस प्रशासन बीते 3-4 महीनों से इस विवाद को सुलझाने के लिए लगातार बातचीत कर रहा था। गुरुवार दोपहर भी मस्जिद कमेटी और सर्व मुस्लिम समाज के प्रतिनिधियों के साथ वार्ता हुई, जो सीआई चौमूं प्रदीप शर्मा की मौजूदगी में सफल बताई गई। समझौते के तहत अतिरिक्त क्षेत्र में रखे गए पत्थरों को हटाने और रास्ता पूरी तरह खोलने पर सहमति बनी। इसके बाद पुलिस की निगरानी में करीब दो घंटे तक अतिक्रमण हटाया गया और शाम 6 बजे तक सड़क को पूरी तरह मुक्त कर दिया गया।