Jaipur: घर में घुसकर सिखाया पत्थरबाजों को सबक, बोलते रहे… सर मैं नहीं था, वो दूसरा था… छतों पर पत्थर और कांच की बोतलों के ढेर

Jaipur Crime News: जयपुर के चौमू में विवाद के दौरान पुलिस पर पथराव के बाद अब पुलिस लगातार एक्शन ले रही है। सरकार से हरी झंड़ी मिलने के बाद पुलिस पत्थरबाजों को घर - घर जाकर दबोच रही है। पुलिस ने चौबीस घंटे में सौ से भी ज्यादा पत्थरबाजों को अरेस्ट किया है। बड़ी बात ये है कि इनमें महिलाएं भी शामिल हैं। इस बीच पुलिस की कार्रवाई का एक वीडियो भी सामने आया है कि जिसमें वे पत्थरबाजों को दबोचते हुए और उन्हें थाने ले जाते हुए दिखाए दे रहे हैं।
पुलिस अधिकारियों ने बताया कि इस पूरे मामले में समाज के लोगों से बातचीत करने के बाद भी समाज विशेष के युवाओं ने पुलिस पर पथराव किया। इसकी वजह से अन्य स्थानीय लोगों को परेशानी हुई। व्यापार और कारोबार प्रभावित हुआ और सबसे बड़ी परेशानी रही कि इंटरनेट बंद करना पड़ गया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि इस बारे में सरकार को हर पल की जानकारी अपेडट की जा रही है।
पूरा विवाद मस्जिद के पास अतिक्रमण को लेकर है। पुलिस प्रशासन बीते 3-4 महीनों से इस विवाद को सुलझाने के लिए लगातार बातचीत कर रहा था। गुरुवार दोपहर भी मस्जिद कमेटी और सर्व मुस्लिम समाज के प्रतिनिधियों के साथ वार्ता हुई, जो सीआई चौमूं प्रदीप शर्मा की मौजूदगी में सफल बताई गई। समझौते के तहत अतिरिक्त क्षेत्र में रखे गए पत्थरों को हटाने और रास्ता पूरी तरह खोलने पर सहमति बनी। इसके बाद पुलिस की निगरानी में करीब दो घंटे तक अतिक्रमण हटाया गया और शाम 6 बजे तक सड़क को पूरी तरह मुक्त कर दिया गया।
जानकारी के अनुसार, मस्जिद के बाहर करीब 100 फीट क्षेत्र में पिछले लगभग 40 वर्षों से अतिक्रमण बताया जा रहा है। इसी कारण चौमूं बस स्टैंड चौराहे पर अक्सर जाम की स्थिति बनी रहती थी। स्थानीय व्यापारियों और आम लोगों ने कई बार थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। अतिक्रमण के चलते 100 फीट चौड़ी मुख्य सड़क मस्जिद के पास सिमटकर करीब 80 फीट रह जाती थी, जिससे यातायात बाधित होता था।
