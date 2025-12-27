27 दिसंबर 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Jaipur: घर में घुसकर सिखाया पत्थरबाजों को सबक, बोलते रहे… सर मैं नहीं था, वो दूसरा था… छतों पर पत्थर और कांच की बोतलों के ढेर

Jaipur Police Action: इस बीच पुलिस की कार्रवाई का एक वीडियो भी सामने आया है कि जिसमें वे पत्थरबाजों को दबोचते हुए और उन्हें थाने ले जाते हुए दिखाए दे रहे हैं।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Jayant Sharma

Dec 27, 2025

jaipur police action pictures

Jaipur Crime News: जयपुर के चौमू में विवाद के दौरान पुलिस पर पथराव के बाद अब पुलिस लगातार एक्शन ले रही है। सरकार से हरी झंड़ी मिलने के बाद पुलिस पत्थरबाजों को घर - घर जाकर दबोच रही है। पुलिस ने चौबीस घंटे में सौ से भी ज्यादा पत्थरबाजों को अरेस्ट किया है। बड़ी बात ये है कि इनमें महिलाएं भी शामिल हैं। इस बीच पुलिस की कार्रवाई का एक वीडियो भी सामने आया है कि जिसमें वे पत्थरबाजों को दबोचते हुए और उन्हें थाने ले जाते हुए दिखाए दे रहे हैं।

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि इस पूरे मामले में समाज के लोगों से बातचीत करने के बाद भी समाज विशेष के युवाओं ने पुलिस पर पथराव किया। इसकी वजह से अन्य स्थानीय लोगों को परेशानी हुई। व्यापार और कारोबार प्रभावित हुआ और सबसे बड़ी परेशानी रही कि इंटरनेट बंद करना पड़ गया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि इस बारे में सरकार को हर पल की जानकारी अपेडट की जा रही है।

पूरा विवाद मस्जिद के पास अतिक्रमण को लेकर है। पुलिस प्रशासन बीते 3-4 महीनों से इस विवाद को सुलझाने के लिए लगातार बातचीत कर रहा था। गुरुवार दोपहर भी मस्जिद कमेटी और सर्व मुस्लिम समाज के प्रतिनिधियों के साथ वार्ता हुई, जो सीआई चौमूं प्रदीप शर्मा की मौजूदगी में सफल बताई गई। समझौते के तहत अतिरिक्त क्षेत्र में रखे गए पत्थरों को हटाने और रास्ता पूरी तरह खोलने पर सहमति बनी। इसके बाद पुलिस की निगरानी में करीब दो घंटे तक अतिक्रमण हटाया गया और शाम 6 बजे तक सड़क को पूरी तरह मुक्त कर दिया गया।

जानकारी के अनुसार, मस्जिद के बाहर करीब 100 फीट क्षेत्र में पिछले लगभग 40 वर्षों से अतिक्रमण बताया जा रहा है। इसी कारण चौमूं बस स्टैंड चौराहे पर अक्सर जाम की स्थिति बनी रहती थी। स्थानीय व्यापारियों और आम लोगों ने कई बार थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। अतिक्रमण के चलते 100 फीट चौड़ी मुख्य सड़क मस्जिद के पास सिमटकर करीब 80 फीट रह जाती थी, जिससे यातायात बाधित होता था।

ये भी पढ़ें

Jaipur: रात 3 बजे मस्जिद के नजदीक पुलिस पर पथराव, कई घायल, कई थानों की फोर्स पहुंची, पुलिस ने आंसू गैस छोड़ी
जयपुर
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

27 Dec 2025 11:15 am

Published on:

27 Dec 2025 11:14 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Jaipur: घर में घुसकर सिखाया पत्थरबाजों को सबक, बोलते रहे… सर मैं नहीं था, वो दूसरा था… छतों पर पत्थर और कांच की बोतलों के ढेर

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Namo Bharat Rapid Rail: दिल्ली से अलवर की राह होगी आसान, 160KM की रफ्तार से दौड़ेगी ट्रेन; महज 117 मिनट में पूरा होगा सफर

Namo-Bharat-Rapid-Rail-1
जयपुर

शरीर ही ब्रह्माण्ड – ब्रह्मांश प्रवाह माया के जागरण पर

Gulab-Kothari-ji-Article
ओपिनियन

रास्ता पूछकर युवक से लूट, सगे भाइयों सहित चार गिरफ्तार

जयपुर

Muhana Mandi : थोक मंडी में फूल गोभी-मटर हो रही सस्ती, टमाटर, ​भिंडी और ग्वार फली महंगी

जयपुर

टैक्सी में लिफ्ट देकर अपहरण व लूट, दो गिरफ्तार

जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.