क्राइम सीन रिक्रिएशन से खुला राज, पत्नी की पीट-पीटकर हत्या की थी

झालावाड़ जिले के अकलेरा थाना क्षेत्र के बहुचर्चित रेणु उर्फ निमता हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इस मामले में पुलिस ने मृतका के पति देवी कृपाल उर्फ डेविड को वारदात के करीब पांच माह बाद कोटा से गिरफ्तार कर लिया। कोटा में छिपे स्थान पर पकडऩे गई पुुलिस की टीम की गाड़ी को आरोपी ने अपनी कार से जोरदार टक्कर मार दी। मामले में खास बात यह रही कि युवती के परिजनों और ससुराल पक्ष ने इसे हादसे का रूप देने का प्रयास किया था, लेकिन मौके पर मिले सबूतों पर पुलिस ने इसे प्रथम दृष्टया हत्या माना और खुद थाने के हैडकांस्टेबल ने परिवादी बनकर हत्या की एफआइआर दर्ज कराई। पुलिस ने एफएसएल की टीम को बुलवाकर मौके पर क्राइम सीन रिक्रिएट किया और तकनीकी साक्ष्यों के जरिए हत्या की गुत्थी सुलझाई।