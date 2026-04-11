53 ATM कार्ड, 35 चेकबुक से करते थे ठगी, भवानीमंडी व्यापार महासंघ का महामंत्री है मास्टरमाइंड, कई राज्यों में फैला है अपराध का जाल

पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने बताया कि साइबर अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत गठित टीम ने तकनीकी विश्लेषण, बैंक ट्रांजेक्शन की जांच और गोपनीय सूचना के आधार पर संदिग्ध खातों की पहचान की। जांच में खुलासा हुआ कि आरोपी फर्मों और आम लोगों के बैंक खाते पैसे देकर खरीदते या किराए पर लेते थे और उन्हें म्यूल अकाउंट के रूप में इस्तेमाल करते थे।