Rajasthan Crime: जिस टैक्सी में सवार होकर मिलने जाती थी, उसी के ड्राइवर को दिल दे बैठी बैंक अधिकारी की पत्नी, हत्या की साजिश का खौफनाक खुलासा

एनईबी थाने के प्रभारी दिनेश चंद के अनुसार, आरोपी ऋषभ मूल रूप से दौसा जिले के बांदीकुई का निवासी है। मां की मौत के बाद वह अलवर के राजगढ़ इलाके में अपने नाना के घर रहने लगा था। अप्रैल 2025 में अर्चना की मुलाकात ऋषभ से हुई और यहीं से उसकी जिंदगी ने अलग मोड़ ले लिया। दोनों के बीच लगातार बातचीत शुरू हुई, जो धीरे-धीरे गहरे संबंध में बदल गई। बताया जाता है कि अर्चना अक्सर मोबाइल एप के जरिए टैक्सी बुक कर ऋषभ से मिलने जाया करती थी।