जयपुर में शादीशुदा महिला पर धर्म परिवर्तन का दबाव, बर्थडे पार्टी में मिलकर दोस्ती बढ़ाई, फिर होटल ले जाकर किया बलात्कार

घटनाक्रम के मुताबिक, करीब एक साल पहले आरोपी ने महिला को काम के बहाने मिलने के लिए बुलाया। वह उसे झांसा देकर एक होटल ले गया, जहां आरोपी ने महिला के पीने के पानी में नशीला पदार्थ मिला दिया। महिला के बेहोश होने के बाद आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया और इस घिनौनी करतूत का अपने मोबाइल में अश्लील वीडियो भी बना लिया।