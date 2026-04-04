कचरे से कमाई: गैस-डीजल महंगे हुए तो निकाला ‘अनूठा जुगाड़’, अब झालावाड़ में आधी लागत में तैयार हो रहा खाना

नमकीन व्यवसायी चेतन राठौर के अनुसार, जहां पहले डीजल से उत्पादन करने पर करीब 10 रुपए प्रति किलो खर्च आता था, वहीं वेस्ट ऑयल के उपयोग से यह लागत घटकर लगभग 5 रुपए प्रति किलो रह गई है। इससे मुनाफा बढ़ा है और कारोबार टिकाऊ बन रहा है। कुछ वर्षों पहले बेकार समझकर हटाई गई ऑयल भट्टियां अब फिर से बाजार में मांग में हैं। मैस संचालक मनोज जैन बताते हैं कि स्थानीय स्तर पर भट्टियां नहीं मिल रही हैं, इसलिए उन्हें भोपाल से मंगवाना पड़ा।