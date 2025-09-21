भीषण गर्मी : देरी के कारण स्कूल छोड़ रही लाडो

झालावाड़.शहर के महारानी बृजकंवर राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में इन दिनों कक्षा कक्षों की कमी व भवन जर्जर होने से राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय मंगलपुरा में दूसरी पारी में चलाया जा रहा है। ऐसे में महारानी बृजकंवर स्कूल की छात्राओं के अभिभावकों में भारी रोष है। आए दिन अभिभावक टीसी का दबाव बना रहे है,ऐसे में स्कूल प्रशासन भी दुविधा में है। अभिभावक बालिकाओं की शाम तक सुरक्षा को लेकर चिंता में है। कई लोग काम पर जाते हैं, ऐसे में उन्हे भी शाम को बालिकाओं को स्कूल लेने पहुंचने में देरी हो रही है। भीषण गर्मी में छात्राएं परेशान- भीषण गर्मी के चलते छात्राओं को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दोपहर 12.30 से शाम छह बजे तक दूसरी पारी में स्कूल होने से कई अभिभावक टीसी तक लेने पहुंच रहे हैं। इस परेशानी की ओर समय रहते ध्यान नहीं दिया गया तो कई छात्राओं की टीसी कट सकती है।