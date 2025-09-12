टेंडर में उलझी फाइल: मशीनें खराब, सांसत में मरीजों की जान

अस्पताल में स्पाइनल इंजरी के ऑपरेशन की सुविधा है। लेकिन यहां सियाम मशीने बहुत पुरानी हो चुकी। जिसमें से दो मशीन खराब पड़ी हुई है। सियाम मशीन हर ऑपरेशन में काम आने वाली महत्वपूर्ण मशीन है। मशीन के जरिये ऑर्थो, न्यूरो सर्जरी, गेस्ट्रोएंट्रोलॉजी और यूरोलॉजी विभाग में आने वाले मरीजों को इसका सीधा लाभ मिलता है। अगर मशीन सही हो तो मरीजों को विभिन्न बीमारियों के ऑपरेशन करवाने के लिए इंतजार नहीं करना होगा और न ही दूसरे जिलों की ओर रुख करना पड़ेगा। सियाम मशीन का यह होता है काम- ऑपरेशन के दौरान सियाम मशीन का काम बेहद अहम होता है। इस मशीन के जरिये मरीज के बार-बार एक्सरे लिए जाते हैं। इसके अलावा यह भी देखा जाता है कि स्पाइन में स्क्रू कहां डालना है, इसका सटीक पता चलता है। यूरोलॉजी में स्टोन देखना, एनेस्थीसिया और बालरोग के चिकित्सकों के लिए भी इस मशीन की काफी अहमियत रहती है।