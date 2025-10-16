बसों की नहीं हो रही फायर ऑडिट, कंडम बसे भी दौड़ रही रोड पर

झालावाड़. जिले में पिछल एक दशक में रोडवेज की बसें आधी रह गई और जो बची है, उनमें से भी 30 प्रतिशत खटारा है, जो कभी यात्रियों को बीच रास्ते में अटकाकर खड़ी हो जाती है। रोडवेज की पुरानी बसों में सुरक्षा संबंधी कोई इंतजाम नहीं है। पुरानी बसों में कभी भी तार स्पार्किंग करने से आग की घटना हो सकती है। बुधवार को पत्रिका टीम ने बसों का जायजा लिया तो ज्यादातर बसों में फायर सिलेंडर मिला। हालांकि बारां डिपो की एक बस बिना फायर एक्सटिंगुइशर के ही मिली। जिले में 270 बसे परिवहन विभाग में पंजीकृत है। इनकी कभी भी फायर ऑडिट नहीं करवाई गई है। परिवहन विभाग के पास एक ही स्पीपर बस पंजीकृत है। जबकि झालावाड़ से एक दर्जन लग्जरी बसों का संचालन हो रहा है। जिसमें 5 बसे एसी है।बाकी नॉन एसी है, लेकिन सभी स्लीपर है। वहीं बात करें प्रदेशभर की तो राजस्थान परिवहन निगम के बस बेड़े में 3500 बसें रहने से निगम की हालत गड़बड़ाई हुई है। इन बसों में भी करीब 863 बसें कंडम श्रेणी की है। फिर भी यात्रियों की जान जोखिम में डाल इन्हे भी मार्ग पर चलाया जा रहा है, जबकि वर्ष 2016 तक निगम के बस बेड़े में 5700 बसें थीं। सरकार ने 500 नई बसें खरीद की है, हालांकि 800 बसें अनुबंध पर ली गई है। रोडवेज निगम में बसों की कमी से यात्रियों से लेकर कर्मचारियों को भी खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। निगम को प्रदेशभर के लिए करीब 3000 बसों की आवश्यकता है। सरकार ने 1300 गाडिय़ों का प्रबंध किया है। कुल मिलाकर बसों की कमी से रोडवेज को घाटा भी झेलना पड़ रहा है। और यात्रियों को भी परेशानी उठानी पड़ रही है। इतनी चलने पर होती है कंडम घोषित- निगम से मिली जानकारी के अनुसार मार्ग पर चलाने के लिए रोडवेज की बस आठ साल से पुरानी या 9 लाख किलोमीटर से ज्यादा नहीं चलना चाहिए। ऐसी स्थिति में बस को कंडम घोषित करने की सिफारिश की जाती है। बस संचालन से दुर्घटना का अंदेशा रहता है। वर्तमान में लंबी दूरी की ज्यादातर बसों में बैटरी, वायरिंग गियर की समस्या आ रही है। ये समस्या तेज गर्मी में और बढ़ जाती है। ऐसे में अक्सर चालक एवं परिचालकों को बीच राह आगार के वर्कशॅाप में बसों को जांच करानी पड़ती है। झालावाड़ में तो कई बार निजी वर्कशॉप कोतवाली के सामने बसों को सही करवाया जाता है। झालावाड़ निगम के पास करीब 8बसे पुरानी है, जिन्हे कंडम घोषित किया जाना है।