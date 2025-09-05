पेट्रोल पम्प कर्मी पर फायरिंग, तीन पकड़े

पेट्रोलपम्प के मैनेजर के अनुसार सेल्समैन ने विक्की को उसकी पत्नी के सामने दो मिनट इंतजार करने के लिए कहा। यह बात उसे नागवार गुजरी। विक्की पहले अपनी पत्नी के साथ पेट्रोल भरवाने पहुंचा था। उसके साथ दो अन्य युवक भी थे। उस समय सेल्समैन अन्य बाइक में पेट्रोल भर रहा था। उसने विक्की से इंतजार करने को कहा तो वह नाराज हो गया। उसने पत्नी के सामने बेइज्जती करने की बात कही और सेल्समैन से लडऩे लगा। बाद में उसने पिस्टल निकालकर फायरिंग कर दी। सेल्समैन जान बचाकर केबिन में भागा। इसके बाद उसने हवाई फायर भी किया। उन्होंने केबिन का कांच भी तोड़ दिया।