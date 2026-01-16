‘मैं चलती रही उम्रभर…पांव के छाले कभी मेरी राह रोक नहीं पाए’, पूर्व CM वसुंधरा राजे ने हरी झंडी दिखाकर रवाना की बेटे दुष्यंत की पदयात्रा

फोटो: पत्रिका
Rajasthan Former CM Vasundhara Raje: पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने गुरुवार को सांसद दुष्यन्त सिंह की 3 दिवसीय जनसंवाद पदयात्रा के शुभारंभ अवसर पर शेर सुनाते हुए कहा कि 'मैं चलती रही उम्र भर दुआओं के साथ…पांव के छाले कभी मेरी राह रोक नहीं पाए। जब वे सांसद थी, तब पदयात्रा करती थी। उनके पावों में छाले पड़ जाते तो उन्हे पिन से फोड़कर आगे बढ़ जाती।'
राजे ने सभा को संबोधित करने के बाद उन्हेंल नागेश्वर व चौमहला मंडल में आयोजित पदयात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
इस अवसर पर राजे ने कहा कि यह पदयात्रा इस क्षेत्र की उन्नति, विकास और जनता के विश्वास की यात्रा है। ज्यादातर नेता चुनाव के समय आते हैं और चुनाव जीत कर चले जाते हैं। पूरे पांच साल एसी में रहते हैं, पर हम ऐसा नहीं करते। हम हमारे क्षेत्र को परिवार मानते हैं। हम क्षेत्र के लोगों को मतदाता नहीं, भाग्य निर्माता मानते हैं।
राजे ने कहा कि यह यात्रा राजनीतिक यात्रा नहीं बल्कि यह अपनों की, अपनों के लिए और अपनों के द्वारा यात्रा है। जनजन से जुडऩे, जनता की आवाज़ सुनने और लोगों के सपनों को पूरा करने की यात्रा है। इस यात्रा का लक्ष्य है हर नागरिक का सम्मान हों। हर नागरिक का उत्थान हों। हर वाजिब समस्या का समाधान हों। इससे पूर्व उन्होंने भगवान पाश्र्वनाथ की पूजा अर्चना के कर तीर्थ पेढ़ी पर विराजित साधु-साध्वियों का आशीर्वाद लिया। तीर्थ पेढ़ी की ओर से सचिव धर्मचंद जैन, चांदमल जैन, गौतम जैन, मोहन जैन, अजय जैन आदि ने उनका स्वागत किया।
यात्रा उन्हेंल नागेश्वर से शुरु होकर धर्मपुरी, कुमठिया, रामगढ़ चायडा होते हुए मगसी पहुंची। जहां रात्रि चौपाल हुई। शुक्रवार को मगसी से सरवर, कचनारा चोरबर्डी, सेकला, ढाबला व सुनारी पहुंचेगी। सुनारी में रात्रि चौपाल व विश्राम होगा। शनिवार को सुनारी से पुँवार खेड़ी, गंगधार, मल्हारगंज बायपास होते हुए पदयात्रा रापाखेड़ी पहुंचेगी। जहां समापन होगा।
इस अवसर पर आरपीएससी के पूर्व चेयरमैन श्याम सुंदर शर्मा, विधायक गोविन्द रानीपुरिया, जिला प्रभारी जगत नारायण जोशी, सह प्रभारी सागर सोनी, पूर्व मंत्री मानसिंह चौहान,पूर्व विधायक नरेंद्र नागर, जिलाध्यक्ष हर्षवर्धन शर्मा, पूर्व जिलाध्यक्ष संजय जैन ताऊ सहित बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित रहे।
