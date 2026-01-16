‘मैं चलती रही उम्रभर…पांव के छाले कभी मेरी राह रोक नहीं पाए’, पूर्व CM वसुंधरा राजे ने हरी झंडी दिखाकर रवाना की बेटे दुष्यंत की पदयात्रा

राजे ने कहा कि यह यात्रा राजनीतिक यात्रा नहीं बल्कि यह अपनों की, अपनों के लिए और अपनों के द्वारा यात्रा है। जनजन से जुडऩे, जनता की आवाज़ सुनने और लोगों के सपनों को पूरा करने की यात्रा है। इस यात्रा का लक्ष्य है हर नागरिक का सम्मान हों। हर नागरिक का उत्थान हों। हर वाजिब समस्या का समाधान हों। इससे पूर्व उन्होंने भगवान पाश्र्वनाथ की पूजा अर्चना के कर तीर्थ पेढ़ी पर विराजित साधु-साध्वियों का आशीर्वाद लिया। तीर्थ पेढ़ी की ओर से सचिव धर्मचंद जैन, चांदमल जैन, गौतम जैन, मोहन जैन, अजय जैन आदि ने उनका स्वागत किया।