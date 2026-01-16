Jaipur : मशहूर अभिनेता सलमान खान के खिलाफ जमानती वारंट, 6 फरवरी को किया तलब, जानें मामला क्या है?

अवमानना प्रार्थना पत्र में कहा कि एक पान मसाला के विज्ञापन में उत्पाद केसरयुक्त बताया जा रहा है। आयोग ने 6 जनवरी को भ्रामक विज्ञापन पर रोक लगा दी थी। इसके बावजूद कोटा के नयापुरा स्टेडियम के सामने 9 जनवरी को इसी विज्ञापन का साइन बोर्ड लगाया गया। ऐसे में अवमानना के लिए दंडित किया जाए।