गेहूं के खेत में छिपे तेंदुए ने तीन लोगों पर किया हमला, घायल अस्पताल में भर्ती

एसआरजी अस्पताल में तेंदुए के हमले में घायल राधेश्याम, हरिशचंद्र और रविंद्र सिंह झाला का उपचार चल रहा है। राधेश्याम ने बताया कि वह सुबह गाय को लेकर खेत पर जा रहा था। उसके साथ कुत्ता भी जा रहा था। अचानक खेत के अंदर की तरफदेखकर कुत्ता भौंकने लगा, तभी एक तेंदुए ने छलांग लगाकर उस पर हमला कर दिया। उसके पीछे चल रहे दो अन्य लोगों ने शोर मचाया और लकड़ी से तेंदुए को मारा तो वह भाग निकला। सूचना पर तहसीलदार नरेन्द्र कुमार मीणा, प्रशासक हर्षिता झाला और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। तहसीलदार ने राधेश्याम को अपने वाहन से अस्पताल पहुंचाया।