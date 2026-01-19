19 जनवरी 2026,

सोमवार

झालावाड़

गेहूं के खेत में छिपे तेंदुए ने तीन लोगों पर किया हमला, घायल अस्पताल में भर्ती

वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची

झालावाड़

image

Hari Singh Gujar

Jan 19, 2026

वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची

झालावाड. झालरापाटन। क्षेत्र के रूडलाव गांव में सोमवार सुबह एक तेंदुआ गेहूं के खेतों में आ गया। पहले उसने सुबह एक किसान पर, फिर दोपहर में दो अन्य किसानों पर हमलाकर दिया। तीनों को लहुुलूहान हालत में यहां एसआरजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। तेंदुए के हमले की सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। टीम तेंदुए को तलाश कर रही है। तेंदुए के हमले से गांव में दहशत का माहौल है।

एसआरजी अस्पताल में तेंदुए के हमले में घायल राधेश्याम, हरिशचंद्र और रविंद्र सिंह झाला का उपचार चल रहा है। राधेश्याम ने बताया कि वह सुबह गाय को लेकर खेत पर जा रहा था। उसके साथ कुत्ता भी जा रहा था। अचानक खेत के अंदर की तरफदेखकर कुत्ता भौंकने लगा, तभी एक तेंदुए ने छलांग लगाकर उस पर हमला कर दिया। उसके पीछे चल रहे दो अन्य लोगों ने शोर मचाया और लकड़ी से तेंदुए को मारा तो वह भाग निकला। सूचना पर तहसीलदार नरेन्द्र कुमार मीणा, प्रशासक हर्षिता झाला और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। तहसीलदार ने राधेश्याम को अपने वाहन से अस्पताल पहुंचाया।

दोपहर को दो जनों पर हमला

दोपहर को गांव के हरिशचन्द्र और रविंद्र सिंह झाला खेत पर सिंचाई कर रहे थे। इसी दौरान पास के बगीचे से अचानक तेंदुआ निकल कर आया और रविंद्र पर हमला कर दिया। उसने बचने की कोशिश की तो तेंदुए ने हरिशचन्द पर हमला कर उसे भी घायल कर दिया। हरिशचंद्र के हाथ में डंडा था। उसने डंडे से तेंदुए पर वार किया तो तेंदुआ एक तरफ गिर गया और भाग निकला।

टीमें कर रही तलाश

हमले के बाद सुबह ही वन विभाग की टीमें मौक पर पहुंच गई। वन विभाग की टीम ने खेतों पर ड्रोन उ़ाकर देखा, लेकिन कहीं नजर नहीं आया, तो ग्रामीणों को लगा कि तेंदुआ निकल गया। लेकिन तेंदुए का मूवमेंट अभी गांव के खेतों में ही बना हुआ है। वन विभाग झालावाड़ और कोटा की टीम तेंदुए की तलाश में जुटी हुई है।

अभी ग्रामीणों को रोक रखा है। मैं सुबह मौके पर ही था। ड्रोन में कहीं भी तेंदुआ नजर नहीं आया तो ग्रामीणों ने सोचा कि तेंदुआ निकल गया होगा। ग्रामीण खेतों में चले गए तो तेंदुए ने फिर हमला कर दिया। अभी तेंदुए को तलाश कर ट्रेंकुलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं।

नरेन्द्र कुमार मीणा, तहसीलदार झालरापाटन

सुबह से टीमें लगी हुई है, तेंदूए को ट्रंेकूलाइज की को​शिश की जा रही है। उम्मीद है जल्दी ही हो जाएगा।

सागर पंवार, उपवन संरक्षक, झालावाड

Hindi News / Rajasthan / Jhalawar / गेहूं के खेत में छिपे तेंदुए ने तीन लोगों पर किया हमला, घायल अस्पताल में भर्ती

