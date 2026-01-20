Jhalawar: शादीशुदा प्रेमिका ने कॉल करके बुलाया तो MP से राजस्थान पहुंचा नाबालिग प्रेमी, लोगों ने पकड़ा फिर किया ये हाल

एमपी के भोपाल जिले के कोलार थाना पुलिस ने जिले की स्थानीय पुलिस को घटना से अवगत कराया l इस पर पुलिस ने लड़के को दस्तयाब कर लिया। स्थानीय पुलिस की सूचना पर पीड़ित नाबालिग के परिजन के आने पर उन्होंने बताया कि हमारा लड़का यहां आया l उसके साथ जो भी वारदात हुई l उसमें गलती हमारे लड़के की ही है l इस कारण हम कोई रिपोर्ट कार्यवाही नहीं चाहते हैं l इस पर स्थानीय पुलिस ने पीड़ित लड़के को उसके परिजनों को सौंप दिया l पुलिस ने पीड़ित नाबालिग के साथ मारपीट के आरोपी फूल सिंह को शान्ति भंग में गिरफ्तार कर न्यायालय से पाबंद करवाया l