Jhalawar: शादीशुदा प्रेमिका ने कॉल करके बुलाया तो MP से राजस्थान पहुंचा नाबालिग प्रेमी, लोगों ने पकड़ा फिर किया ये हाल

प्रतीकात्मक तस्वीर: पत्रिका
Rajasthan News: झालावाड़ जिले के एक गांव में शादीशुदा प्रेमिका से MP से मिलने आए नाबालिग प्रेमी को विवाहिता के ससुराल पक्ष द्वारा बंधक बनाकर पिटाई एंव बोतल में तरल पदार्थ पिलाने का मामला सामने आया l पिटाई एंव बोतल में कुछ तरल पदार्थ पिलाते हुए का वीडियो मीडिया में वायरल होने के बाद चर्चा में रहा।
पुलिस सूत्रों के अनुसार भोपाल के कोलार थाना क्षेत्र का नाबालिक लड़का जिले के एक गांव में विवाहिता से मिलने आया था, विवाहिता पीड़ित लड़के के गांव के पास ही रहने वाली है और महिला ने ही नाबालिग को कॉल करके बुलाया था,जब वह मिलने आया तो ससुराल पक्ष ने उसे दो दिन तक बंधक बना कर रखाl
इस दौरान उसकी पिटाई की एवं बोतल में कुछ तरल पदार्थ पिलाया और उसका वीडियो बनाकर लड़के के परिजनों को भेज दिया l इस पर लड़के के परिजनों द्वारा एमपी की भोपाल के कोलार पुलिस को सूचना की l
एमपी के भोपाल जिले के कोलार थाना पुलिस ने जिले की स्थानीय पुलिस को घटना से अवगत कराया l इस पर पुलिस ने लड़के को दस्तयाब कर लिया। स्थानीय पुलिस की सूचना पर पीड़ित नाबालिग के परिजन के आने पर उन्होंने बताया कि हमारा लड़का यहां आया l उसके साथ जो भी वारदात हुई l उसमें गलती हमारे लड़के की ही है l इस कारण हम कोई रिपोर्ट कार्यवाही नहीं चाहते हैं l इस पर स्थानीय पुलिस ने पीड़ित लड़के को उसके परिजनों को सौंप दिया l पुलिस ने पीड़ित नाबालिग के साथ मारपीट के आरोपी फूल सिंह को शान्ति भंग में गिरफ्तार कर न्यायालय से पाबंद करवाया l
