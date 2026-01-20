20 जनवरी 2026,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

झालावाड़

Jhalawar: शादीशुदा प्रेमिका ने कॉल करके बुलाया तो MP से राजस्थान पहुंचा नाबालिग प्रेमी, लोगों ने पकड़ा फिर किया ये हाल

भोपाल का नाबालिक लड़का झालावाड़ जिले के एक गांव में विवाहिता से मिलने आया था, विवाहिता पीड़ित लड़के के गांव के पास ही रहने वाली है और महिला ने ही नाबालिग को कॉल करके बुलाया थाl

less than 1 minute read
Google source verification

झालावाड़

image

Akshita Deora

Jan 20, 2026

Lover

प्रतीकात्मक तस्वीर: पत्रिका

Rajasthan News: झालावाड़ जिले के एक गांव में शादीशुदा प्रेमिका से MP से मिलने आए नाबालिग प्रेमी को विवाहिता के ससुराल पक्ष द्वारा बंधक बनाकर पिटाई एंव बोतल में तरल पदार्थ पिलाने का मामला सामने आया l पिटाई एंव बोतल में कुछ तरल पदार्थ पिलाते हुए का वीडियो मीडिया में वायरल होने के बाद चर्चा में रहा।

पुलिस सूत्रों के अनुसार भोपाल के कोलार थाना क्षेत्र का नाबालिक लड़का जिले के एक गांव में विवाहिता से मिलने आया था, विवाहिता पीड़ित लड़के के गांव के पास ही रहने वाली है और महिला ने ही नाबालिग को कॉल करके बुलाया था,जब वह मिलने आया तो ससुराल पक्ष ने उसे दो दिन तक बंधक बना कर रखाl

इस दौरान उसकी पिटाई की एवं बोतल में कुछ तरल पदार्थ पिलाया और उसका वीडियो बनाकर लड़के के परिजनों को भेज दिया l इस पर लड़के के परिजनों द्वारा एमपी की भोपाल के कोलार पुलिस को सूचना की l

एमपी के भोपाल जिले के कोलार थाना पुलिस ने जिले की स्थानीय पुलिस को घटना से अवगत कराया l इस पर पुलिस ने लड़के को दस्तयाब कर लिया। स्थानीय पुलिस की सूचना पर पीड़ित नाबालिग के परिजन के आने पर उन्होंने बताया कि हमारा लड़का यहां आया l उसके साथ जो भी वारदात हुई l उसमें गलती हमारे लड़के की ही है l इस कारण हम कोई रिपोर्ट कार्यवाही नहीं चाहते हैं l इस पर स्थानीय पुलिस ने पीड़ित लड़के को उसके परिजनों को सौंप दिया l पुलिस ने पीड़ित नाबालिग के साथ मारपीट के आरोपी फूल सिंह को शान्ति भंग में गिरफ्तार कर न्यायालय से पाबंद करवाया l

ये भी पढ़ें

Tonk: निकलनी थी बारात लेकिन उठी दूल्हे की अर्थी, 2 बहनों के इकलौते भाई की दर्दनाक मौत, घर में मचा कोहराम
टोंक
Tonk Accident

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

20 Jan 2026 03:30 pm

Published on:

20 Jan 2026 03:23 pm

Hindi News / Rajasthan / Jhalawar / Jhalawar: शादीशुदा प्रेमिका ने कॉल करके बुलाया तो MP से राजस्थान पहुंचा नाबालिग प्रेमी, लोगों ने पकड़ा फिर किया ये हाल

बड़ी खबरें

View All

झालावाड़

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

गेहूं के खेत में छिपे तेंदुए ने तीन लोगों पर किया हमला, घायल अस्पताल में भर्ती

झालावाड़

सरकार जिले में उद्योग लगाएं तो किसानों की माली हालात सुधार सकता है लहसुन

झालावाड़

भांजी से शारीरिक संबंध बनाना चाहता था मामा, जन्म कुंडली में बताया दोष, ज्योतिष बनकर करता था कॉल

Crime
झालावाड़

Jhalawar Crime: भैंसों के तबले में आधी रात को चल रहा था खेल, 25 करोड़ का मिला सामान, पुलिस के भी उड़े होश

MDM, MDM Factory, MDM Factory in Jhalawar, MDM Factory in Rajasthan, Jhalawar MDM Factory, Jhalawar News, Rajasthan News, एमडीएम, एमडीएम फैक्ट्री, एमडीएम फैक्ट्री इन झालावाड़, एमडीएम फैक्ट्री इन राजस्थान, झालावाड़ एमडीएम फैक्ट्री, झालावाड़ न्यूज, राजस्थान न्यूज
झालावाड़

‘मैं चलती रही उम्रभर…पांव के छाले कभी मेरी राह रोक नहीं पाए’, पूर्व CM वसुंधरा राजे ने हरी झंडी दिखाकर रवाना की बेटे दुष्यंत की पदयात्रा

Jhalawar-Padyatra
झालावाड़
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.