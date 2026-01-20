Tonk: निकलनी थी बारात लेकिन उठी दूल्हे की अर्थी, 2 बहनों के इकलौते भाई की दर्दनाक मौत, घर में मचा कोहराम

परिजनों ने बताया कि सोनू परिवार का इकलौता कमाने वाला था। उसके पिता का बचपन में ही निधन हो चुका था। उसकी दो बहनें हैं, जिनमें से एक की शादी हो चुकी है, जबकि दूसरी की शादी सोनू के विवाह के बाद होनी थी। फरवरी में सोनू की शादी तय थी और घर में तैयारियां शुरू हो चुकी थीं। लेकिन शादी से पहले ही उसकी मौत से खुशियां मातम में बदल गईं। हादसे के बाद से ही मां और दोनों बहनों का रो-रोकर बुरा हाल है।