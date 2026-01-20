20 जनवरी 2026,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अजमेर

राजस्थान: बैंक ऑफ बड़ौदा की ब्रांच में बड़ी चोरी, 2 लॉकर तोड़कर 100 तोला सोना और 850 ग्राम चांदी ले उड़े चोर

अजमेर के सावर कस्बे में बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा में बड़ी चोरी का खुलासा हुआ। चोर छत काटकर लॉकर रूम में घुसे और दो लॉकर तोड़कर करीब 100 तोला सोना और 850 ग्राम चांदी चुरा ले गए। पुलिस जांच में जुटी है, फॉरेंसिक टीम ने साक्ष्य जुटाए हैं।

2 min read
Google source verification

अजमेर

image

Arvind Rao

Jan 20, 2026

Ajmer Sawar Big Theft at Bank of Baroda

Ajmer Sawar Theft at Bank of Baroda (Patrika Photo)

अजमेर: सावर कस्बे में सोमवार सुबह उस समय हड़कंप मच गया, जब नगरपालिका कार्यालय के पास स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा में बड़ी चोरी का खुलासा हुआ। चोर बैंक भवन की पिछली दीवार से छत पर चढ़े और कटर से छत काटकर सीधे लॉकर रूम में प्रवेश कर गए।

यहां उन्होंने दो लॉकर तोड़कर उनमें रखे करोड़ों रुपए के सोने-चांदी के जेवरात चोरी कर लिए। चोरी की वारदात का पता सोमवार सुबह बैंक खुलने पर चला। बैंक अधिकारियों और कर्मचारियों ने निर्धारित समय पर बैंक खोला तो लॉकर रूम की छत टूटी हुई और लॉकर क्षतिग्रस्त मिले। तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दी गई।

सावर थाना प्रभारी राधेश्याम जाट ने बताया कि चोरों ने लॉकर नंबर 60 और 64 को कटर से काटा। लॉकर नंबर 60 सावर निवासी इंद्रराज शर्मा के नाम था, जिसमें से करीब 80 तोला सोने के जेवरात चोरी हुए हैं। वहीं, लॉकर नंबर 64 लोकेश पारीक के नाम दर्ज था, जिसमें से 27.5 तोला सोना और करीब 850 ग्राम चांदी के जेवरात चोरी हुए हैं।

प्राथमिक जांच में आशंका जताई जा रही है कि चोरी की वारदात शनिवार या रविवार की रात को अंजाम दी गई, क्योंकि रविवार को बैंक अवकाश था। वारदात को अंजाम देने के बाद चोर मौके पर ही इलेक्ट्रिक कटर और छत तोड़ने में इस्तेमाल किए गए अन्य उपकरण छोड़कर फरार हो गए।

रात में चौकीदार की व्यवस्था नहीं

इस चोरी के बाद बैंक की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। रात के समय बैंक में चौकीदार की कोई व्यवस्था नहीं थी। सूचना मिलते ही सावर थाना प्रभारी पुलिस जाप्ते के साथ मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की। बाद में केकड़ी डीएसपी हर्षित शर्मा तथा एएसपी केकड़ी राजेश कुमार मील भी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया।

अधिकारियों ने बैंक स्टॉफ की मौजूदगी में टूटे लॉकरों की जांच कराई। अजमेर से आई फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए। पुलिस ने बैंक और आसपास के मार्गों पर लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज भी खंगाले।

हालांकि, फिलहाल कोई ठोस सुराग हाथ नहीं लगा है। केकड़ी डीएसपी हर्षित शर्मा ने बताया कि मामले के खुलासे के लिए विशेष पुलिस टीम गठित की जा रही है। पुलिस सभी पहलुओं से जांच कर रही है और जल्द ही वारदात का पर्दाफाश किया जाएगा।

ये भी पढ़ें

नहीं हटेगी ‘मधुशाला’…सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक, मदिरापान करने वालों की बल्ले-बल्ले
जयपुर
Supreme Court Stays Removal of 1102 Liquor Shops Along Highways Rajasthan HC Had Ordered Relocation

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

20 Jan 2026 12:04 am

Hindi News / Rajasthan / Ajmer / राजस्थान: बैंक ऑफ बड़ौदा की ब्रांच में बड़ी चोरी, 2 लॉकर तोड़कर 100 तोला सोना और 850 ग्राम चांदी ले उड़े चोर

बड़ी खबरें

View All

अजमेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Patrika Keynote: अजमेर में पत्रिका की-नोट आज, QR कोड स्कैन करके देख सकते हैं सीधा प्रसारण

Patrika Keynote
अजमेर

अजमेर में ट्रक में क्रूरता से भरे थे 23 गोवंश, दम घुटने से 6 की मौत, चालक हुआ फरार

अजमेर

Ajmer News: नवविवाहिता की कमरे में संदिग्ध हालात में मौत, तीन माह पूर्व हुई थी शादी

अजमेर

Ajmer Crime: तांत्रिक क्रियाओं का विरोध करने पर शराबी पिता का तांडव, पुत्र-पुत्री और पत्नी को कुल्हाड़ी से काटा

जानलेवा हमले में घायल परिजन, पत्रिका फोटो
अजमेर

अजमेर में नर्सिंग स्टूडेंट्स की हार्ट अटैक से मौत, कॉलेज में खड़े-खड़े अचानक गिरा, पल भर में टूट गए मां-बाप के सपने

Ajmer Nursing Student Dies
अजमेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.