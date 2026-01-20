राजस्थान: बैंक ऑफ बड़ौदा की ब्रांच में बड़ी चोरी, 2 लॉकर तोड़कर 100 तोला सोना और 850 ग्राम चांदी ले उड़े चोर

सावर थाना प्रभारी राधेश्याम जाट ने बताया कि चोरों ने लॉकर नंबर 60 और 64 को कटर से काटा। लॉकर नंबर 60 सावर निवासी इंद्रराज शर्मा के नाम था, जिसमें से करीब 80 तोला सोने के जेवरात चोरी हुए हैं। वहीं, लॉकर नंबर 64 लोकेश पारीक के नाम दर्ज था, जिसमें से 27.5 तोला सोना और करीब 850 ग्राम चांदी के जेवरात चोरी हुए हैं।