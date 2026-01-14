Jhalawar Suicide Case: नगर परिषद के 40 लाख रुपए के बिल पास नहीं होने से परेशान ठेकेदार ने होटल रूम लेकर उठाया खौफनाक कदम

Municipal Council Contractor Suicide Case: झालावाड़ शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र में नगर परिषद के एक ठेकेदार ने बुधवार को एक होटल के कमरे में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने बताया कि ठेकेदार प्रवीण चतुर्वेदी (48) पुत्र महेश चंद्र का शव बुधवार को नेशनल हाईवे स्थित एक होटल के कमरे में फंदे से लटका मिला। सूचना मिलने पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और शव को मोर्चरी में रखवाया।