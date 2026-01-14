14 जनवरी 2026,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

झालावाड़

Jhalawar Suicide Case: नगर परिषद के 40 लाख रुपए के बिल पास नहीं होने से परेशान ठेकेदार ने होटल रूम लेकर उठाया खौफनाक कदम

Rajasthan Suicide Case: झालावाड़ में नगर परिषद के ठेकेदार प्रवीण चतुर्वेदी ने आर्थिक तंगी और लंबित बिल के कारण मानसिक तनाव के चलते एक होटल में आत्महत्या कर ली।

less than 1 minute read
Google source verification

झालावाड़

image

Akshita Deora

Jan 14, 2026

Jhalawar-Suicide-Case

मृतक की फाइल फोटो: पत्रिका

Municipal Council Contractor Suicide Case: झालावाड़ शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र में नगर परिषद के एक ठेकेदार ने बुधवार को एक होटल के कमरे में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने बताया कि ठेकेदार प्रवीण चतुर्वेदी (48) पुत्र महेश चंद्र का शव बुधवार को नेशनल हाईवे स्थित एक होटल के कमरे में फंदे से लटका मिला। सूचना मिलने पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और शव को मोर्चरी में रखवाया।

पुलिस के अनुसार सेंट जोसेफ स्कूल के समीप रहने वाले प्रवीण चतुर्वेदी ने मंगलवार दोपहर को होटल में कमरा किराए पर लिया था। बुधवार सुबह जब वह कमरे से बाहर नहीं आया तो स्टाफ कमरे पर पहुंचा। कमरा अंदर से बंद था। स्टाफ ने दरवाजा खुलवाने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला तो होटल प्रबंधक को संदेह हुआ।

होटल प्रबंधक की सूचना पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने कमरे का दरवाजा तोड़ा तो प्रवीण चतुर्वेदी पंखे से फंदे पर लटका हुआ था। पुलिस ने शव को फंदे से उतारा और झालावाड़ के एसआरजी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई शुरू की।

पेंडिंग था 40 लाख रुपए का बिल

प्रवीण चतुर्वेदी के परिचितों ने बताया कि वह पिछले कुछ समय से आर्थिक तंगी से जूझ रहा था। नगर परिषद में 40 लाख के बिल पेंडिंग थे। इसके लिए वह सभापति से लेकर अभियंताओं के पास कई चक्कर काट चुका था, लेकिन भुगतान नहीं हो रहा था। जिससे वह काफी परेशान था।

आत्महत्या से पहले प्रवीण के एक सुसाइड नोट लिखे जाने की बात भी सामने आ रही है। लेकिन पुलिस ने अभी तक आत्महत्या के कारणों या सुसाइड नोट मिलने की पुष्टि नहीं की है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

राजस्थान से जुड़ी हर ताज़ा खबर, सीधे आपके WhatsApp पर
जुड़ें अभी : https://bit.ly/4bg81fl

ये भी पढ़ें

Rajasthan Politics: वागड़ अंचल के दिग्गज नेता की कांग्रेस में घर वापसी से गरमाई सियासत, BJP में जाने की वजह फिर चर्चा में
जयपुर
Mahendrajeet-Singh-Malviya

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

14 Jan 2026 02:32 pm

Published on:

14 Jan 2026 02:30 pm

Hindi News / Rajasthan / Jhalawar / Jhalawar Suicide Case: नगर परिषद के 40 लाख रुपए के बिल पास नहीं होने से परेशान ठेकेदार ने होटल रूम लेकर उठाया खौफनाक कदम

बड़ी खबरें

View All

झालावाड़

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan Road Accident: सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल की मौत, ट्रक ने मारी जोरदार टक्कर, कार के उड़े परखच्चे

Jhalawar-Accident
झालावाड़

रकबा बढ़ा, पर भाव नहीं: किसानों को लहसुन प्रोसेसिंग यूनिट का इंतजार

झालावाड़

Ration E-KYC: अचानक बंद हो गया राशन, विभाग ने इन कार्डों पर रोका गेहूं का वितरण, जानें वापस कैसे होगा चालू?

Ration-
झालावाड़

High Alert: फसलों पर मंडराया पाले का खतरा, राजस्थान के किसानों के लिए विभाग ने जारी की ये एडवाइजरी

Farmer-Advisory
झालावाड़

Jhalawar: बेकाबू रफ्तार से खून से सनी सड़कें, एक साल में 10,000 बढ़े मामले, इन 2 जिलों में सर्वाधिक मौतें

जयपुर में दो दिन पूर्व हिट एंड रन केस, पत्रिका फाइल फोटो
झालावाड़
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.