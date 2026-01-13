Rajasthan Politics: वागड़ अंचल के दिग्गज नेता की कांग्रेस में घर वापसी से गरमाई सियासत, BJP में जाने की वजह फिर चर्चा में

करीब 23 महीने पहले लोकसभा चुनाव से ठीक पहले भाजपा का दामन थामने वाले मालवीया ने एक दिन पहले कांग्रेस में लौटने की औपचारिक घोषणा की और वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात भी की। इसके साथ ही उनके भाजपा में जाने की असली वजहों पर फिर से चर्चा तेज हो गई है। सूत्रों के अनुसार राजनीतिक हलकों में यह माना जाता रहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के कई नेता प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के रडार पर थे। कुछ जगहों पर छापेमारी की कार्रवाई भी हुई थी।