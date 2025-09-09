Jhalawar: दो बहनों के इकलौते भाई की दर्दनाक मौत, शव देखकर फूट-फूटकर रोए घरवाले, दोस्त के साथ सांवलिया सेठ दर्शन कर लौट रहा था घर

Rajasthan Road Accident: सांवलिया सेठ के दर्शन कर लौट रहे तीन युवकों की बाइक को चित्तौड़गढ़ हाईवे पर एक ट्रेलर ने टक्कर मार दी। हादसे में दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया। मृतकों में एक युवक अपनी दो बहनों का इकलौता भाई था। घटना के बाद से गांव में शोक का माहौल है।
जानकारी के अनुसार आतरवाड़ा गांव निवासी किशन (19) पुत्र दुर्गालाल भील और उसका दोस्त अर्जुन (20) पुत्र मुकेश भील, धानोदा कलां निवासी नरेंद्र (19) पुत्र जोधराज भील के साथ रविवार शाम सांवलिया सेठ के दर्शन के लिए निकले थे। सोमवार सुबह लौटते समय चित्तौड़गढ़ के पास हाईवे पर उनकी बाइक को ट्रेलर ने टक्कर मार दी।
हादसे में किशन और अर्जुन की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि नरेंद्र गंभीर रूप से घायल हो गया। तीनों एक ही स्कूल में कक्षा 12वीं के छात्र थे और अच्छे दोस्त थे। बताया जा रहा है कि किशन की बहन की सगाई घायल नरेंद्र के साथ तय हो रही थी इसी कारण किशन उसे दर्शन के लिए साथ लेकर गया था।
किशन अपनी दो बहनों का इकलौता भाई था। उसकी मौत की खबर मिलते ही घर में कोहराम मच गया। भाई का शव देखकर बहनें बेसुध हो गईं। अर्जुन के परिवार में भी छोटा भाई और बहन हैं। दोनों मृतक किशोरों के शवों को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।