Jhalawar: दो बहनों के इकलौते भाई की दर्दनाक मौत, शव देखकर फूट-फूटकर रोए घरवाले, दोस्त के साथ सांवलिया सेठ दर्शन कर लौट रहा था घर

Rajasthan Road Accident: सांवलिया सेठ के दर्शन कर लौट रहे तीन युवकों की बाइक को चित्तौड़गढ़ हाईवे पर एक ट्रेलर ने टक्कर मार दी। हादसे में दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया। मृतकों में एक युवक अपनी दो बहनों का इकलौता भाई था। घटना के बाद से गांव में शोक का माहौल है।