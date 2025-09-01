2 करोड़ की लागत से बने संत पीपा पेनोरमा की बेक्रदी, छत से टपक रहा पानी, चोरी हो गए दरवाजे

झालावाड़.शहर के निकट विश्व प्रसिद्ध गागरोन दुर्ग तक आने वाले पर्यटकों को संत पीपा के जीवन दर्शन से रूबरू करवाने के लिए साल 2018 में तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुन्धरा राजे के कार्यकाल में संत शिरोमणी पीपा पैनोरमा का निर्माण करवाया था। लेकिन बनने के बाद से इस पैनोरमा की सार-संभाल नहीं होने से ये बदहाल होता जा रहा है। अभी यहां बड़ी-बड़ी घांस व झाडिय़ां उग गई है। इतना ही नहीं प्रशासन द्वारा भी इसकी अनदेखी की जा रही है। इसका निर्माण भी घटिया हुआ है, इससे जगह-जगह दीवारों में दरारें आ रही है। इसका प्रचार-प्रसार नहीं होने से यहां महीने में मुश्किल से 15-20 लोग पहुंचते है। इसके बारे में कई शहरवासियों को तक पता नहीं है, ऐसे में बाहर के लोग कैसे यहां तक आएंगे। पैनोरमा की पूरी छत टपक रही है। इससे बेस कीमती मूर्तियां भी खराब हो रही है। यहां चोरों का आतंक है, पेनोराम की खिड़कियां व सुरक्षा गार्ड रूम के दरवाजे भी चुरा ले गए है। पूरे परिसर में अंधेरा- पूरे परिसर में प्रकाश की व्यवस्था नहीं होने से रात में अंधेरा पसरा रहता है। ऐसे में यहां आपराधिक तत्वों का जमावड़ा लगा रहता है। मुख्य द्वार के पास दोनों तरफ गार्ड रूम तो बना रखे हैं, लेकिन यहां गार्ड के नाम पर ही एक ही गार्ड है,वो दिन में ही रहता है। ऐसे में यहां गार्ड रूम की दोनों खिड़कियां व कई अन्य सामान भी चोरी हो चुके हैं।