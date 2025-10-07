जिले के सबसे बड़े अस्पताल को फायर एनओसी ही नहीं, आग लगीतो संभालना होगा मुश्किल

एसआरजी चिकित्सालय के अस्पताल की पत्रिका टीम ने सोमवार को ग्राउंड ऑडिट की तो कई तरह की खामियां मिली। फायर हाउस में कई जगह कबाड़ भरा हुआ, मिला होज पाइप व अन्य उपकरण बदहाल मिले। अस्पतालों में फायर सेफ्टी की मौजूदा स्थिति चारों तरफ बदहाल नजर आई। एसआरजी चिकित्सालय में फायर अलार्म, स्मोक डिटेक्टर खराब है,अग्निशमन यंत्र लगे हुए है, लेकिन फायर एग्जिट की स्थिति ठीक नहीं है। गत दिनों न्यू इमरजेंसी के फेब्रिकेटेड वार्ड में लगी आग के समय एक एग्जिट दरवाजा बंद था। समय रहते पता चल गया, अगर रात को आग लगी तो यहां भी जयपुर जैसा हादसा हो जाता। एसआरजी चिकित्सालय में 5-6 फायर मैन है, लेकिन उनकी कभी फायर ड्रिल नहीं करवाई गई है। हालांकि यहां कुछ गार्डों व वार्ड इंचार्ज को जरुर ट्रेनिंग दी गई ।