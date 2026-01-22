तीन बच्चों ने लगाई शर्त, स्कूल से निकलकर पी शराब

घटना की जानकारी मिलने के बाद प्रारंभ में बच्चों के अपहरण की आशंका भी जताई गई थी। हालांकि अस्पताल में भर्ती छात्र के पूरी घटना बताने के बाद सच्चाई सामने आ गई। घटना के उजागर होने पर विद्यालय के संस्थाप्रधान भी अस्पताल पहुंचे और स्थिति की जानकारी ली। मामले के सामने आने के बाद क्षेत्र में चिंता का माहौल है। वहीं विद्यालय स्तर पर बच्चों की निगरानी और सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। बच्चों को शराब बेचने पर दुकान के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई।