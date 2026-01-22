22 जनवरी 2026,

झालावाड़

तीन बच्चों ने लगाई शर्त, स्कूल से निकलकर पी शराब

झालावाड़। जिले के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय गुराड़िया में मंगलवार को पोषाहार वितरण के दौरान तीन छात्र स्कूल परिसर से बाहर निकल गए और दुकान से शराब खरीदकर पी ली। इनमें से एक छात्र की तबियत बिगड़ने पर अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी के अनुसार करीब बारह साल की उम्र के तीनों छात्रों ने

Google source verification

झालावाड़

image

Hari Singh Gujar

Jan 22, 2026

जिले के गुराडिया स्कूल का मामला

झालावाड़। जिले के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय गुराड़िया में मंगलवार को पोषाहार वितरण के दौरान तीन छात्र स्कूल परिसर से बाहर निकल गए और दुकान से शराब खरीदकर पी ली। इनमें से एक छात्र की तबियत बिगड़ने पर अस्पताल में भर्ती कराया गया।

जानकारी के अनुसार करीब बारह साल की उम्र के तीनों छात्रों ने आपस में शर्त लगाई थी, जिसके बाद उन्होंने पैसे एकत्र कर पास की दुकान से शराब खरीदी और उसका सेवन कर लिया। तीनों छात्र सहपाठी है।

शराब पीने के बाद एक छात्र की तबीयत बिगड़ गई। परिजन उसे तुरंत झालावाड़ के एसआरजी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उसे भर्ती कराया गया।

अपहरण की आशंका जताई थी

घटना की जानकारी मिलने के बाद प्रारंभ में बच्चों के अपहरण की आशंका भी जताई गई थी। हालांकि अस्पताल में भर्ती छात्र के पूरी घटना बताने के बाद सच्चाई सामने आ गई। घटना के उजागर होने पर विद्यालय के संस्थाप्रधान भी अस्पताल पहुंचे और स्थिति की जानकारी ली। मामले के सामने आने के बाद क्षेत्र में चिंता का माहौल है। वहीं विद्यालय स्तर पर बच्चों की निगरानी और सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। बच्चों को शराब बेचने पर दुकान के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई।

छात्रों ने शर्त लगाई​ थी-

तीनों छात्र फ्रेश होने के बहाने स्कूल से गए थे, वहां से आने पर एक छात्र को चक्कर आ गए, उन्होंने छात्र से पूछताछ की तो पता लगा कि छात्रों ने आपस मे शर्त लगाई थी। एक छात्र ने शराब पीना बताया। अभी बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है,मैं भी अस्पताल ही हूं।

रामस्वरूप मीणा, प्रधानाध्यापक, राउप्रावि, गुराड़िया

