राजस्थान पुलिस बेडे़ में नारी शक्ति की भागीदारी दस फीसदी के पार

झालावाड़ राजस्थान पुलिस में महिलाओं की भूमिका बीते एक दशक में निर्णायक रूप से बदली है। जहां पहले पुलिस बल में महिला कार्मिकों की भागीदारी महज 2 प्रतिशत तक सीमित थी। जो अब यह बढ़कर करीब 10 प्रतिशत हो चुकी है। प्रदेश में पुलिस में आ रहे इस बदलाव की स्पष्ट तस्वीर झालावाड़ जिले में भी देखने को मिल रही है। जहां महिला पुलिसकर्मी फील्ड ड्यूटी, रात्रि गश्त, नाकाबंदी और कानून-व्यवस्था के साथ मुकदमों की जांच की जिम्मेदारी बखूबी संभाल रही है। जिले में जहां महिलाओं की संख्या पहले बहुत कम हुआ करती थी, वहीं अब 156 महिला कांस्टेबल है।