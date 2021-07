पशु प्रेम की अनूठी मिसाल, सात समंदर पार अमेरिका में होगा झांसी के नेत्रहीन डॉग का इलाज

Dog Sheri treatment in America take care by animal activist of Jhansi- झांसी शहर में तकरीबन सात से आठ महीने की उम्र के स्ट्रीट डॉग शेरी लंबे समय से नेत्र रोग से परेशान था। उसकी देखभाल करने वाली एक निजी संस्था संस्थापक मिनी खरे ने की डॉक्टरों से संपर्क किया लेकिन जब सभी ने इंकार कर दिया तो उन्होंने खुद ही उसकी देखभाल करने का निर्णय किया।