बदल सकता है झांसी रेलवे स्टेशन का नाम, वीरांगनी लक्ष्मीबाई पर नाम रखने का प्रस्ताव

Proposal to Change Jhansi Railway Station name to Virangna Laxmibai- उत्तर प्रदेश की योगी सरकार (UP Government) झांसी रेलवे स्टेशन (Jhansi Railway Station) का नाम बदलकर वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन करने जा रही है। पिछले दिनों सांसद अनुराग शर्मा ने झांसी रेलवे स्टेशन का नाम वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई के नाम पर रखने की मांग की थी।