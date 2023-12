लावारिश शवों का सहारा बना एंबुलेंस मैन आर्यन

झुंझुनूPublished: Dec 21, 2023 12:40:39 pm Submitted by: Jitendra Yogi

पढ़ाई के बाद उसने नौकरी के प्रयास किए, लेकिन नौकरी नहीं मिली तो खुद की एंबुलेंस खरीद ली। वह जिले के सबसे बड़े राजकीय भगवानदास खेतान अस्पताल के बाहर एंबुलेंस खड़ी करता है। वर्ष 2011 में सेवा कार्य करने की ठानी और यह निर्णय लिया कि किसी भी लावारिश शव को लाने ले जाने का शुल्क नहीं लेगा।

लावारिश शवों का सहारा बना एंबुलेंस मैन आर्यन

Aryan became the support of unclaimed dead bodies : दुर्घटना में मृत्यु हो जाने पर लावारिश के शव को अस्पताल या श्मशान घाट तक ले जाने के लिए एंबुलेंस मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसे में जिन शवों का कोई नहीं होता, उनकी मदद कर रहा है रामपुरा गांव का आर्यन नायक। आर्यन ने बताया कि पढ़ाई के बाद उसने नौकरी के प्रयास किए, लेकिन नौकरी नहीं मिली तो खुद की एंबुलेंस खरीद ली। वह जिले के सबसे बड़े राजकीय भगवानदास खेतान अस्पताल के बाहर एंबुलेंस खड़ी करता है। उसने बताया कि वर्ष 2011 में सेवा कार्य करने की ठानी और यह निर्णय लिया कि किसी भी लावारिश शव को लाने ले जाने का शुल्क नहीं लेगा। तब से वह लावारिश शवों को बिना शुल्क लिए अस्पताल की मोर्चरी या फिर श्मशान भूमि तक पहुंचाने का कार्य कर रहा है।