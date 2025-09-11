Nepal Unrest: नेपाल में होटल, अस्पताल व मारवाड़ी सेवा परिषद के भवन को आग लगाई, शेखावाटी वालों में बढ़ती जा रही चिंता

झुंझुनूं। नेपाल में आक्रोशित युवाओं ने काठमांडू में झुंझुनूं, सीकर, चूरू समेत पूरे राजस्थान के निवासियों के सहयोग से बनाए जा रहे मारवाड़ी सेवा परिषद के भवन को भी आग लगा दी। साठ करोड़ नेपाली रुपए की कीमत से यह भवन अठारह मंजिल का बनाया जा रहा है। इसकी बारह मंजिल बन चुकी। नीचे निर्माण कार्य चालू था, लेकिन मंगलवार को उपद्रवियों ने इसे आग के हवाले कर दिया।