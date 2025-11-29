लड़कों को आउट करने वाली हैप्पी खींचड़ कैसे पहुंची डब्ल्यूपीएल में, जानें रोचक कहानी

भारत को पहली बार महिला वन डे क्रिकेट में विश्व कप जिताने वाली ​खिलाडीदीप्ती शर्मा, ​​शिखा पांडे व श्रीचरणी सहित अन्य अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटरों के साथ झुंझुनूं की हैप्पी खींचड़ भी क्रिकेट खेलती नजर आएगी। राजस्थान के झुंझुनूं जिले के कुमावासखींचड़ान गांव की रहने वाली क्रिकेटर हैप्पी खींचड़ का चयन वीमेंस प्रीमियर लीग (डब्ल्यूपीएल) के लिए हो गया है। यह लीग अगले वर्ष एक जनवरी 2026 से नवी मुम्बई में शुरू होगी। इसमें पांच टीमें खेलेंगी। हैप्पी को गुजरात जॉइंटस ने अपनी टीम में लिया है। इसके बदले हैप्पी को करीब दस लाख रुपए व अन्य सुविधाएं मिलेंगी। वह गुजरात की मुख्य तेज गेंदबाज रहेगी। वह अभी राजस्थान की टीम की भी कप्तान है। इस लीग में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली खिलाड़ियों पर भारतीय क्रिकेट टीम के चयनकर्ताओं की नजर भी रहेगी। यह लीग हैप्पी के कॅरियर में काफी मददगार साबित हो सकती है। आईपीएल से कई युवा खिलाड़ी भारत की मुख्य टीम में आ चुके।मां उजेश व पिता राजेश खींचड़ ने कहा कि हैप्पी का सपना बचपन से ही खिलाड़ी बनने का रहा है। उसके क्रिकेट में इस जगह तक पहुंचने की कहानी भी मेहनत वाली व काफी रोचक है।