झुंझुनू

लड़कों को आउट करने वाली हैप्पी खींचड़ कैसे पहुंची डब्ल्यूपीएल में, जानें रोचक कहानी

लम्बे कद की तेज गेंदबाज हैप्पी ने बताया कि वह अभी झुंझुनूं की रीको कॉलोनी में रहती है। इससे पहले एथलीट थी। सौ व दौ मीटर में जिला स्तर पर विजेता रह चुकी।

2 min read
Google source verification

झुंझुनू

image

rajesh sharma

Nov 29, 2025

jhunjhunu news

स्टेडियम में हैप्पी खींचड़।

भारत को पहली बार महिला वन डे क्रिकेट में विश्व कप जिताने वाली ​खिलाडीदीप्ती शर्मा, ​​शिखा पांडे व श्रीचरणी सहित अन्य अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटरों के साथ झुंझुनूं की हैप्पी खींचड़ भी क्रिकेट खेलती नजर आएगी। राजस्थान के झुंझुनूं जिले के कुमावासखींचड़ान गांव की रहने वाली क्रिकेटर हैप्पी खींचड़ का चयन वीमेंस प्रीमियर लीग (डब्ल्यूपीएल) के लिए हो गया है। यह लीग अगले वर्ष एक जनवरी 2026 से नवी मुम्बई में शुरू होगी। इसमें पांच टीमें खेलेंगी। हैप्पी को गुजरात जॉइंटस ने अपनी टीम में लिया है। इसके बदले हैप्पी को करीब दस लाख रुपए व अन्य सुविधाएं मिलेंगी। वह गुजरात की मुख्य तेज गेंदबाज रहेगी। वह अभी राजस्थान की टीम की भी कप्तान है। इस लीग में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली खिलाड़ियों पर भारतीय क्रिकेट टीम के चयनकर्ताओं की नजर भी रहेगी। यह लीग हैप्पी के कॅरियर में काफी मददगार साबित हो सकती है। आईपीएल से कई युवा खिलाड़ी भारत की मुख्य टीम में आ चुके।मां उजेश व पिता राजेश खींचड़ ने कहा कि हैप्पी का सपना बचपन से ही खिलाड़ी बनने का रहा है। उसके क्रिकेट में इस जगह तक पहुंचने की कहानी भी मेहनत वाली व काफी रोचक है।

फिल्म से मिलती है हैप्पी की कहानी

वर्ष 2009 में आई फिल्म दिल बोले हड़िप्पा में रानी मुखर्जी ने रील लाइफ में टीम को जिताने के लिए लड़का बनकर क्रिकेट मैच खेला था, लेकिन राजस्थान के झुंझुनूं की बेटी हैप्पी खींचड़ रीयल लाइफ में लड़कों की टीम में क्रिकेट खेल रही है। स्वींग करती उसकी तेज गेंदें अच्छे-अच्छे क्रिकेटरों के विकेट उखाड़ रही हैं। वह अपनी टीम की स्ट्राइकर गेंदबाज है।

मूलत कुमावास गांव निवासी लम्बे कद की तेज गेंदबाज हैप्पी ने बताया कि वह अभी झुंझुनूं की रीको कॉलोनी में रहती है। इससे पहले एथलीट थी। सौ व दौ मीटर में जिला स्तर पर विजेता रह चुकी। स्टेट लेवल पर भी खेल चुकी हैं। बाद में कोरोना में उसने अपना खेल बदल लिया। अब वह जिला क्रिकेट एसोसिएशन की महिला टीम की मुख्य तेज गेंदबाज है। पिछले दिनों स्टेट लेवल की कॉल्विन शील्ड में उसने तीन विकेट लेकर टीम को जिताया था और मैन ऑफ द मैच रहीं। इसके अलावा चैलेंजर ट्रॉफी सहित स्टेट लेवल की कई प्रतियोगिता में वह खेल चुकी। उसका अगला लक्ष्य रणजी खेलना है। सीबीएसई की ओर से आयोजित क्रिकेट प्रतियोगिता में भी वह स्टेट लेवल तक खेल चुकी।

बल्लेबाजी भी करती हैं

मध्यम क्रम में बल्लेबाजी भी करती है। हैप्पी ने बताया कि जिले में लड़कियों की टीम नियमित अभ्यास नहीं करती है, इसलिए वह लड़कों के साथ अभ्यास करती है। अभी झुंझुनूं एकेडमी की टीम से शूरवीर कप में लड़कों के साथ खेल रही है। टीम को कई मैच जिता चुकी।

मां रखती है डाइट का ध्यान

हैप्पी की मां उजेश ने बताया उसके खाने पीने का पूरा ध्यान रखती है। उसे फास्ट फूड से दूर रखती है। देसी खाना हैप्पी की पहली पसंद है।

WPL 2026

Published on:

29 Nov 2025 11:39 pm

Hindi News / Rajasthan / Jhunjhunu / लड़कों को आउट करने वाली हैप्पी खींचड़ कैसे पहुंची डब्ल्यूपीएल में, जानें रोचक कहानी

झुंझुनू

राजस्थान न्यूज़

