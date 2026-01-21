WPL में उतरी झुंझुनूं की बेटी हैपी : लड़कों के साथ खेलकर बनाई पहचान

झुंझुनूं. राजस्थान के झुंझुनूं जिले के कुमावास गांव की बेटी हैपी कुमारी खीचड़ ने प्रदेश का नाम रोशन किया है। हैपी वुमेंस प्रीमियर लीग (WPL) में खेलने वाली राजस्थान की पहली खिलाड़ी बन गई हैं। उन्हें गुजरात जायंट्स ने अपनी टीम में शामिल किया है। हैपी शुरुआत में एक बेहतरीन एथलीट थीं। वर्ष 2023 में स्टेट एथलेटिक चैंपियनशिप में उन्होंने कांस्य पदक जीता था। उनकी तेज रफ्तार दौड़ को देखकर क्रिकेट कोच अजय कुमार ने उनकी प्रतिभा को पहचाना और क्रिकेट में आने की सलाह दी। शुरुआत में परिवार इसके लिए तैयार नहीं था, लेकिन समझाने के बाद परिजनों ने सहमति दी। इसके बाद हैपी ने क्रिकेट को ही अपना लक्ष्य बना लिया।