कारसेवा में गंवाई एक आंख की रोशनी, मंदिर निर्माण तक बाल नहीं कटवाने का लिया था प्रण, अब पूरी होगी प्रतिज्ञा

झुंझुनूPublished: Jan 06, 2024 12:52:34 pm Submitted by: Jitendra Yogi

24 अक्टूबर 1990 में वह 46 कार सेवकों के जत्थे के साथ रवाना हुए थे। जैसे तैसे वह मनकपुर रेलवे स्टेशन तक पहुंचे थे। वहीं से पैदल के रास्ते से रवाना हुए। इस दौरान उन्हें जंगलों व गन्नों के खेतों में छुपाना पड़ा। रात्रि में चलते थे और दिन में गन्नों के खेतों में छुप कर रहते थे। ऐसे करके 31 अक्टूबर को सरयू पुल पर पहुंचे। तीन-चार दिन कार सेवा के बाद पुलिस के लाठी चार्ज में वह गंभीर रूप से घायल हो गए। उनके आंख में चोट लगने से एक आंख की रोशनी चली गई।

Lost the sight of one eye in car service : अयोध्या में मूर्ति प्राण-प्रतिष्ठा के साथ ही ककराना गांव के कार सेवक 64 वर्ष के गोविंद राम कुमावत की प्रतिज्ञा भी पूरी हो जाएगी। कार सेवा के दौरान एक आंख की रोशनी गंवा चुके कुमावत ने 1992 में यह प्रण किया था कि जब तक अयोध्या में राम मंदिर नहीं बन जाएगा, तब तक वह बाल नहीं कटवाएंगे। कुमावत ने मंदिर का शिलान्यास हुआ, तब गांव के बालाजी मंदिर में बाल कटवाए थे। अब 22 जनवरी को मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा के बाद बाल कटवाएंगे। गोविंद राम कुमावत ने बताया कि 24 अक्टूबर 1990 में वह 46 कार सेवकों के जत्थे के साथ रवाना हुए थे। जैसे तैसे वह मनकपुर रेलवे स्टेशन तक पहुंचे थे। वहीं से पैदल के रास्ते से रवाना हुए। इस दौरान उन्हें जंगलों व गन्नों के खेतों में छुपाना पड़ा। रात्रि में चलते थे और दिन में गन्नों के खेतों में छुप कर रहते थे। ऐसे करके 31 अक्टूबर को सरयू पुल पर पहुंचे। तीन-चार दिन कार सेवा के बाद पुलिस के लाठी चार्ज में वह गंभीर रूप से घायल हो गए। उनके आंख में चोट लगने से एक आंख की रोशनी चली गई। उन्हें फैजाबाद अस्पताल में भर्ती करवाया गया। लेकिन वह वहां से निकल कर आ गए। कहीं किराया मांग कर वाहन में तो कहीं पैदल चल कर 16 दिन से घर पहुंचे। इसके बाद 1992 में 2 दिसंबर की रात्रि को अयोध्या पहुंचे। चार दिन तक कार सेवा की। ढांचे को ध्वस्त करते समय ढांचे के मलबे में दब जाने के कारण गंभीर रूप से घायल हो गए। साथी उसे चिकित्सालय लेकर गए। इलाज के बाद वहां से कहीं पैदल तो कहीं वाहनों में सवार होकर घर तक पहुंचे।

वृद्धावस्था पेंशन ही सहारा