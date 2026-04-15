Jhunjhunu: 50 साल के शख्स ने 4 साल की मासूम से किया बलात्कार का प्रयास, निःसंतान दंपतियों को संतान होने की देता था दवा

Rape Attempt Case: झुंझुनूं के पिलानी थानाक्षेत्र के एक गांव में मंगलवार दोपहर मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। जहां एक 50 वर्षीय व्यक्ति ने चार साल की मासूम बच्ची से बलात्कार का प्रयास किया। बच्ची के घर पर नहीं मिलने पर उसे खोजते-खोजते परिजन व ग्रामीण खंडहर स्कूल के भवन में पहुंचे। जहां पर आरोपी बच्ची के साथ बलात्कार करने का प्रयास कर रहा था।