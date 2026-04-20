Jhunjhunu: आईपीएल क्रिकेट मैचों पर ऑनलाइन सट्टा के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, अंतरराज्यीय नेटवर्क का पर्दाफाश

कार्रवाई वृत्ताधिकारी महावीर सिंह के सुपरविजन में थानाधिकारी अजय सिंह के नेतृत्व में नवलगढ़ थाने से एसआइ सीताराम, कांस्टेबल पूनम, नरेंद्र, जोगाराम, विकास, विजेंद्र तथा जिला साइबर सेल से एचसी राजवीर सिंह, कांस्टेबल अरविंद व मनीष की टीम ने की। थानाधिकारी अजय सिंह ने बताया कि मामले की गहन जांच जारी है और पूरे नेटवर्क का खुलासा कर अन्य आरोपियों को भी जल्द गिरफ्तार किया जाएगा।