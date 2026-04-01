Rajasthan News: ‘लोन नहीं चुका पा रहा, बैंकों का भारी दबाव है…’ लिखकर पशुपालक ने दी जान

चिड़ावा (झुंझुनूं)। बैंक से लोन ले रखे एक पशुपालक रामरख की ढाणी निवासी विनोद कुमार ने ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली। मृतक के पास से एक सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें लिखा है कि ‘मेरे गायों की डेयरी है, जिसमें लोस हो रहा है, बैंक का लोन नहीं चुका पा रहा हूं, बैंकों ने मेरे पर प्रेशर कर रखा है, इसलिए आत्महत्या कर रहा हूं।’ पुलिस ने सुसाइड नोट को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। उधर, परिजनों ने विभिन्न मांगों को लेकर पिलानी रोड पर निजी बैंक के सामने धरना शुरू कर दिया।