Smart City In Shekhawati: शेखावाटी की पहली स्मार्ट सिटी, 30 करोड़ रुपए में मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ होगी तैयार

मंडावा को फिल्म सिटी के रूप में विकसित करने की भी योजना है। पीपीपी मोड पर प्रस्तावित इस फिल्म सिटी से क्षेत्र को नई पहचान मिलने की उम्मीद है। मंडावा पहले से ही फिल्म शूटिंग के लिए पसंदीदा लोकेशन रहा है। यहां ‘बजरंगी भाईजान’ और ‘पीके’ सहित कई फिल्मों, म्यूजिक वीडियो व विज्ञापनों की शूटिंग हो चुकी है। फिल्म सिटी बनने से स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और पर्यटन को भी गति मिलेगी।