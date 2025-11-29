झुंझुनूं में कैमरों में नजर आए पैंथर, जानें पूरी खबर 

प्रदेश में पहली बार वैज्ञानिक पद्धति से वन्य जीवों की गणना की जा रही है। इसके तहत राजस्थान के झुंझुनूं जिले में साइन सर्वे, ट्रांजिट लाइन सर्वे के बाद अब अंतिम चरण के रूप में ट्रैप कैमरा सर्वे का कार्य चल रहा है। वन्य जीवों की संख्या और घनत्व के आधार पर क्षेत्र की पहचान के लिए संबंधित प्रजाति के नाम से साइन बोर्ड भी लगाए जाएंगे, ताकि पर्यटकों को भ्रमण के दौरान जानकारी और सावधानी दोनों मिल सके। वनपाल शाहरुख खान ने बताया कि जिस क्षेत्र में जिस वन्य जीव की संख्या अधिक होगी, उसी आधार पर वहां संबंधित वन्य जीव के नाम का साइन बोर्ड लगाया जाएगा।इधर क्षेत्रीय वन अधिकारी उदयपुरवाटी इंद्रपुरा धरमवीर मील ने बताया ट्रैप कैमरा सर्वे में लगाए गए ट्रैप कैमरों की जांच में शनिवार को पैंथर के अलग-अलग मूवमेंट दिखाई दिए। वहीं जंगली बिल्ली, जंगली सूअर, सेई, नीलगाय, गीदड़,जरख सहित अन्य वन्य जीवों के मूवमेंट भी ट्रैप कैमरों में कैद हो रहे है। जंगल में अनेक जगह पैंथर नजर आए हैं।